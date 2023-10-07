【偏心父母】父母偏心兩個單位全給長子 細仔斷絕關係不出席爸爸喪禮

▲ 哥哥到弟弟家協商照顧母親，被拒之門外。（影片截圖）

父母偏心對待子女，後果要自負。內地一對父母將兩個單位全部留給長子，小兒子一怒之下與父母斷絕關係不再來往。兩老身體隨年紀漸大轉差，哥哥想請弟弟幫忙照顧兩老卻遭到拒絕，生氣下竟將影片上傳社交網站公審弟弟，但網民反應兩極。

綜合內地傳媒報道，涉事的父母本來有兩套房產，一間用積蓄購買，一間是任職公司分配的房子，他們將自置的物業留給長子坐結婚志勇。小兒子原本以為自己婚後也會有間房子，豈料遭到父母冷言冷語拒絕，揚言照顧他長大已盡力應盡的責任，

把你養大就已經盡到責任了，房子是父母的，想給誰就給誰，我們有處置的權利。

小兒子對父母的偏心行為感到既生氣又難過，與父母斷絕關係，從此不再來往，即使在父親病重的時候也不回家探望，甚至父親離世時也沒有出席喪禮。

父親離世後，媽媽的身體也開始走向下坡，並開始記掛多年不見的小兒子。長子知道媽媽的心思後特意到訪弟弟家，希望弟弟能回家照顧母親晚年，但遭到弟弟的拒絕，哥哥憤怒將影片放上社交網站公審。

從哥哥上傳到社交網站的影片可見，弟弟拒絕不讓哥哥踏入自己的家門，哥哥質問弟弟做人不能忘本，不對對母親不聞不問，即使對父母有意見也要盡為人子女的孝道。

你是不是母親懷胎10月生的？沒有父母對你的撫養，你能長這麼大？做人不能忘本，你回家照顧幾天也行，不能不管不問吧。

不過，弟弟卻對哥哥的說法置若罔聞，冷言冷語回覆哥哥說，父母的財產給了誰，誰就負責給父母養老，更強調自己沒有拿過父母的財產是不用承擔贍養的責任，直言

那樣的父母，我高攀不起。

哥哥原本打算在社交網站公審弟弟，雖然有網民認為無論父母如何對待自己，為人子女都要盡最後的孝道，不可能連父母最後一面都不去見；但更多網民卻支持弟弟的做法，認為父母當初偏心就應該預計到偏心的後果，直言今天的惡果是當初偏心種下的因。