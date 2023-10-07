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【風暴消息】天文台最新料小犬今晚及明日香港以南150公里內掠過　有機會進一步靠近珠江口一帶

社會 17:26 2023/10/07

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熱門 颱風小犬 杭州亞運 名校專區 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

（資料圖片）

天文台下午4時45分最新預計，小犬今晚(7日)及明日(8日)會在香港以南150公里內掠過，並有機會進一步靠近珠江口一帶。天文台指，與小犬相關的外圍較強雨帶明日稍後至星期一會影響該區，本港雨勢有時頗大，風向亦會由偏北風轉吹偏東風，原先被屏蔽的地方會變得當風，部分地區可能間中吹烈風。天文台屆時會視乎本地風力變化，評估是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。

受小犬影響，本港離岸及高地普遍吹強風。小犬的移動較為緩慢，環流相當緊密，其相關的烈風區會與香港維持一段距離，三號強風信號會至少維持至明早6時。

在過去一小時，橫瀾島、沙洲及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時51、51及41公里，最高陣風分別超過每小時60、61及54公里。

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責任編輯：黃小冰

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