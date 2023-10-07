【香港人在北京】洪永城與陳星妤傅嘉莉兩大女神合作　盧慶輝陳展鵬鬥餐死

由鍾澍佳總監製的TVB劇《香港人在北京》，由陳展鵬、吳若希外，洪永城（Tony）、戴祖儀（Joey）、傅嘉莉、吳業坤和陳星妤等演出。

當中，演徐港文的洪永城在《香港人在北京》是展鵬弟弟，同時亦是一位美食KOL，可是好食懶飛，事無大小都交給拍檔兼「好兄弟」Funny（傅嘉莉Kelly飾）負責，當正Funny阿四。

港文後來因事「走佬」到北京投靠哥哥港仁（陳展鵬飾），順道在北京發展KOL事業，於文創園邂逅時裝直播主淼淼（陳星妤飾），兩人因文化差異產生連串衝突，並發展成歡喜冤家。

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Kelly今次在造型上有很大突破，改以「男仔頭」造型亮相的她，經常戴著黑色膠框眼鏡及Cap帽，配以鬆身Tee加短褲，與平時充滿女人味的Kelly判若兩人。

星妤早前於《一舞傾城》中飾演「萬國城最後一個處女」搶盡焦點，今次《香港人在北京》是她第二套主演劇集，亦是其首度挑戰喜劇題材。

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Tony北上工作不捨女兒

Tony受訪時透露，為角色做了不少準備功夫，說：「我角色係一個KOL同埋導演，我喺現實中都識好多呢類嘅人士，所以演出時加多咗好多呢行嘅術語同動作，希望更貼近個角色。」

講到與兩位女神Kelly和星妤合作，Tony大讚：「Kelly係第二次合作，佢係一個專業嘅女演員，每次都會做足功課，合作非常愉快。至於星妤就好勤力，做得好好，佢特徵係上鏡靚過真人、五官好靚！」

談到要北上拍劇，Tony坦言有喜有悲：「唔開心係因為小朋友出世6、7個月就要離開佢，當然唔捨得。開心就係終於可以走出香港去其他地方工作，好似旅行嘅心情咁。」

Joey一圓參加歌唱比賽夢

Joey飾演的徐寶怡是展鵬妹妹，她跟隨二哥北上探望大哥，身為街頭歌手的她機緣巧合下，與曾為樂隊結他手的代駕小哥石磊（吳業坤飾）相遇，石磊更會默默支持寶怡追逐音樂夢，過程中兩人發生微妙關係。

身為歌手的Joey談到在劇中有不少唱歌場口時笑言：「作為一個歌手可以喺劇集入面唱歌，仲可以參加歌唱比賽，係一件好開心嘅事，因為我自己冇乜參加比賽經驗，自己一路都好想試吓。今次可以唱好多經典嘅歌同埋自己寫嘅歌，成個過程好開心、好滿足，有一種一石二鳥嘅感覺，希望觀眾記得戴祖儀除咗演戲之外，仲識得唱歌。」

Edmond化身鋼琴王子

而飾演音樂才子張帥的梁漢文（Edmond）和飾演丁志強的盧慶輝亦有驚喜演出。

今次是Edmond自2008年客串《盛裝舞步愛作戰》後，相隔14年再次拍攝TVB劇集，劇中他做回老本行飾演知名歌手，其中一場戲更化身鋼琴王子晒琴技。Edmond之前於社交網上載相關花絮片，獲網友讚有型兼大嗌期待。

至於現年55歲的盧慶輝早年憑《真情》的唐立生及《封神榜》的伯邑成功入屋，當中在《封神榜》被殺死後製成肉丸一幕更甚有記憶點。

吳若希於社交網上載合照時亦忍不住留言：「曾幾何時，見親豬肉丸都會諗起佢！」今次盧慶輝飾演展鵬死對頭，更有不少針鋒相對場面，可謂演技大鬥法！

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