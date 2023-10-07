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【分娩意外】產婦誕子開心數秒突昏迷死亡 羊水栓塞是難料難醫分娩悲劇

17:09 2023/10/07

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圖片來源：電視劇照

生兒育女本來是開心事，英國一名31歲女子生下兒子後開心直呼︰「太開心了！」，豈料幾秒後媽媽竟突然心臟驟停，搶救後仍返魂乏術，參與手術的麻醉顧問馬丁博士則指，今次意外是「羊水栓塞」所致。羊水栓塞在醫學界上，被形容為難以預料、難以醫治的分娩悲劇。

根據《每日郵報》報道，英國31歲女子Bernadette Horsey，2022年1月19日在皇家德比醫院（Royal DerbyHospital）誕下兒子Tim。當她看見兒子時興奮直呼「太開心了！」，但幾秒鐘後媽媽突然心臟停頓死亡。

事後警方介入調查並於近日開庭審理，負責接生的護士在庭上表示，當時他們按照正常程序替Bernadette接生，過程中Bernadette的狀況亦十分穩定︰「當Tim出生時，她的狀態非常好，接下來的事真的發生的非常突然。」

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博士確定死於羊水栓塞

當天參與手術的麻醉顧問馬丁博士（Martyn Traves）則表示，當時Tim出生不久後，他發現Bernadette臉色突然發白，即代表她的身體進入癲癇狀態，之後就因為心臟驟停被宣告死亡。博士還指，他確定Bernadette是因為羊水栓塞，才導致她在幾秒鐘內心臟驟停，案件目前仍持續調查中。

拆解羊水栓塞病因

香港婦產科學院曾解釋，羊水栓塞是一種急性、突發、可以威脅母親和胎兒生命安全的分娩併發症， 它可以在產前、分娩中或產後不久引發心臟驟停和凝血功能障礙（出血性疾病）。

然而，這種併發症發生的機會非常低，根據一些流行病學研究顯示，羊水栓塞發生的機率約為每100,000名孕婦中有1至 8人。目前，羊水栓塞的發病機制仍不清楚，它可能是由羊水或胎兒鱗狀細胞進入母體循環而引起的，在自然或輔助分娩中皆可發生。

不過，一些流行病學研究的結果顯示，羊水栓塞發生的機會可能在某些醫療程序中略有增加，例如引產、真空吸引助產、產鉗助產、剖腹產等。 然而，在醫學上這些程序僅被視為「軟風險」因素，不是直接導致羊水栓塞的病因。

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