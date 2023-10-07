【公屋爭議】親戚月入5萬1個途徑加名公屋　港男：真心覺得好唔抵

公屋配額緊絀加上對入息要求極嚴格，年青家庭難以申請，若父母居住公屋則說法不同。本港有網民日前在網上分享親戚家庭狀況，指親戚家中只要有長者居住公屋，子女即使再高收入也可以「照顧老人」為由，成功通過入息審查及加名，入住公屋，這個操作令網民大呻不公︰「真心覺得好唔抵！親戚3人家庭搵5萬都可以上到公屋」。

樓主於公屋討論區發帖，指親戚一家多年前居住在公屋中轉房，家庭成員只剩下母親及小兒子，小兒子於20年前結婚買樓除名遷出後，只剩母親獨自居住，「1個人一路就住左廿年」。

網民指，小兒子經歷離婚、再婚、賣掉私樓及在外租屋，早前與第二任妻子生下孩子後，便舉家搬回母親的公屋。樓主指，他們以「照顧老人家」為由申請加名，順利在母親的公屋加名，不用重新輪候就有公屋住，令樓主不忿︰「入息審查後加返名 ，又加到喎！」。

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樓主又指，現時公屋的新申請，3人月薪共5萬元根本無法申請公屋，因為3人家庭的入息上限為24,410元，但加名限制較寬鬆，質疑「對排咁耐公屋嘅人真係唔抵啊」，帖文引起網民熱議。

雖然不少網民都認同樓主觀點，認為對新申請人不公平，但也有人認為樓主親戚跟足程序申請，只是識利用遊戲規則，毋需勞氣︰「遊戲規則就係咁，你只得話人哋識玩」、「佢都係住返嗰度，又唔係畀多間佢」、「大把人係咁，嬲得幾多」。

據房委會資料，年長公屋租戶的戶籍內沒有成年子女，可申請加入最多一名成年子女（及其家庭成員），若戶籍有其他成年子女，不論婚姻狀況，都不得申請加入其他成年子女。以此方式申請加名的家庭都要經過「全面經濟狀況審查」，會以修訂後的「富戶政策」水平審查入息及資產淨值限額。

以4人家庭為例，入息超過154,750元或資產淨值逾310萬元才需遷出公屋。加戶後的成年子女要簽承諾書，必需與年長父母和諧生活，正常情況下不能申請分戶。

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