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【JPEX風波】林穎彤惹官非被冷嘲熱諷　Bella回應批評：我的路從來不易走

娛樂 14:41 2023/10/07

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林穎彤（Bella）近日惹官非，她與同為TVB藝人的鄭雋熹因「公眾地方行為不檢」被控告，案件於昨日（10月6日）上庭。

因為鄭雋熹捲入JPEX詐騙案，而出身貧窮的Bella因為近期在個人IG不時騷名牌，因此被外間指忽然富貴，甚至揣測她的「富貴」與鄭雋熹有關。

在昨晚，Bella於個人IG以story方式發文，表示收到不少支持者的慰問及鼓勵，雪中送炭令她十分感動。但另一方面，亦有不少網民對她冷嘲熱諷。

林穎彤提堂前發公開信予特首　Bella喊冤：還我們清白和公道

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心臟愈來愈強大

她在今日（10月7日）上載一張網民留言截圖，當中網民「教訓」Bella不應把賺到的錢花在物質上炫富，而是要第一時間應是回報母親，又「教導」她應追求知識增值，再不客氣地指：「咁樣係證明唔到你擺脫了貧困的出身」、「臭坑出臭草」。

Bella留言回應，反問網民：「如何知道我沒有回報母親？」同時解釋自己一直有進修，表示大眾只是看片面報道便去評價別人。

同時她再在此截圖補充寫道，自己從來沒有想過擺脫了貧困的出身，一生最大心願及責任就是照顧媽媽。

自小在單親家庭成長並家境本不富裕的她稱：「我的路從來不易走」，並表示明白大眾對其誤解無法一一解釋，但仍積極地稱：「一切經歷都會把我的心臟練得愈來愈強大。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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