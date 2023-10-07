【國慶黃金周】共約110萬內地遊客訪港　為疫情前70至85%

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政府今日（7日）公布，在國慶黃金周八天期間，共有約110萬內地旅客人次經各海陸空管制站訪港，平均每日內地旅客入境人次約14萬，較五一黃金周高約一成；與疫前比較，約為2017年至2019年國慶黃金周的約85%，或2017至2018年的70%。

內地旅客入境最高峰日子為國慶日當日，有約18萬人次訪港；平均最多內地旅客使用的入境口岸為高鐵西九龍，其次為落馬洲支線。

另外，據旅發局統計，酒店整體入住率達到90%，而在訪港內地旅客當中，約45%為過夜旅客，比率與2017年至2018年的十一黃金周假期相若。而據旅監局登記資料，國慶黃金周共有約780個內地入境旅行團到港，涉及旅客人次約2.68萬，佔整體約2%，旅監局截至今日沒有收到在國慶黃金周期間任何有關威迫購物的投訴。



大型活動方面，維多利亞公園舉辦的「癸卯年中秋綵燈會」吸引約20萬人次參觀；大坑舞火龍就吸引約4.8萬人次參與，國慶煙花匯演則有約43萬人次欣賞。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，感謝多個政府部門為國慶黃金周的訪港旅客提供美好的旅遊體驗，政府會總結經驗為未來的協調工作及提升旅客訪港體驗做好準備。

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責任編輯：黃小冰