【健康解碼】從糞便7種顏色自測腸道健康 邊兩種顏色可能是腸道出血？

▲ 相片來源：高敏敏營養師。

便秘是常見的都市病之一，糞便雖然是排洩物，但從糞便的形狀和顏色，都市人也可以自行初步分析身體情況。台灣營養師高敏敏在個人社交網站上分享，如何透過糞便7種顏色、7種形狀以及味道，分析身體暗藏的健康警告。

營養師高敏敏表示，每次如廁後不要著急衝馬桶，可以嘗試透過糞便的顏色，分析自己的身體情況，糞便通常有7種顏色。

咖啡色：健康的糞便，通常會呈現棕色、栗子色、黃褐色，如果觀察到這種顏色，代表腸道出於健康狀態。



淡黃色：若糞便呈淡黃色，代表糞便的油脂含量較高，估計是腸道消化較差，導致食物吸收不良。



紅色：若糞便出現紅色先別著急，先自行評估近期是否進食「紅色食物」，包括番茄、紅蘿蔔等，否則可能是腸道某處出血。

紫紅色：同樣先評估是否進食火龍果、豬血、鴨血等紫紅色食物，若不是因為飲食導致，則需注意是否腸道出血。

黑色／深棕色：評估是否有「補充鐵劑」或食用藍莓，若沒有進食這些食物，可能有消化道上半部出血的問題。



白色／淺色：服用治療腹瀉的藥物，有可能導致便便顏色較淺，但要注意也有可能是肝炎，導致膽汁無法進入便便。



綠色：吃深綠色蔬菜可能會導致便便呈現綠色，若長時間呈現綠色則可能要懷疑胃腸道感染。

糞便形狀也可觀察健康

健康的糞便形狀是呈黃褐色或金黃色，形狀則是一整條的成形便便，類似香蕉的滑順便便或是帶有大腸裂紋的條狀便，落水後會微微漂浮在水中，代表便便的水份足夠、不會太乾，如果有攝取足夠的纖維，糞便還會帶有氣孔。



健康的糞便，不太會沾黏在馬桶或屁屁肛門口，不需要用太多的衛生紙擦拭，就可以擦乾淨，以及不會有太重的氣味，即使在公共場所如廁也不會尷尬。若糞便有惡臭味，可能是進食過多蛋白質食物或油膩食物；若是味道偏酸甚至臭酸味，可能進食過多的澱粉（碳水化合物）食物，包括甜食、麵包、蛋糕等。

至於便秘，糞便通常會形成像羊便便或凹凸不平的形狀，代表缺乏水份或膳食纖維，令腸道蠕動能力較差。解決便秘的方式有4種，一是建議每日喝體重x30-40(ml)的水量；二是每天至少進食相當於3個拳頭蔬菜及2個拳頭水果；三是補充膳食纖維及維生素，第四點是補充好油幫助腸道潤滑，包括植物油或魚油等，以及減少進食精緻澱粉質，盡量以全穀雜糧為主 。

若果出現腹瀉，便便呈現鬆散糊狀、滑黏塊狀、水水液狀，要趕緊找出原因，有可能是腸道環境差壞菌多、吃到不新鮮的食物、吃得過油過多或是情緒緊張、甚至是病毒性感染等。解決腹瀉方式則有，一、補充水、好菌、富含果膠的食物，可以雙向調節，像是優酪乳 優格、納豆、蘋果、香蕉都能幫助腸道潤滑、順暢；二、避免辛辣刺激或是過甜過油的食物。

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