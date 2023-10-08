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【男卑女尊】太太薪金高過自己3至4倍 丈夫哭訴︰盡心付出仍不被尊重

10:05 2023/10/08

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丈夫哭訴人工比太太低，經常不受尊重。

現今社會大多數都是雙薪夫婦，近日有一名丈夫向牧師哭訴指，自己的工作收入不錯，無奈妻子卻比他高出3、4倍，太太因此而看不起他、不尊重他，令他感到十分難受痛哭。

該名丈夫指與太太育有兩個小朋友，他說自己對家庭及孩子是無條件付出的，即使薪金不及妻子，每次外出的支出他都一力承擔：

太太的錢我一分都不用，因為我認為這是作為丈夫和父親的責任。

他亦十分理解妻子一邊工作、一邊照顧孩子的辛勞，自己盡量分擔家務，照顧妻子及孩子。

我能理解太太是母親也是職業女性，非常不簡單，也盡量分擔家務事，給她和孩子全心全意的照顧。

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妻子不尊重令他難過痛哭

他呻爆，太太反過來對他不尊重︰「我不明白太太為什麼時常對我無禮、不尊重我，這些我藏在心裏很久了，還時常為此事而哭泣」，因此感到不知所措：

我知道男人不應該流淚，因為這樣令我看來我很懦弱，我也不想這樣，但不懂怎樣做。
 

該名丈夫向一名宗教師傾訴，尋求解決方案，宗教師在社交平台貼出與兩人的對話，他十分同情丈夫的遭遇︰

我讀到該名人夫的心聲，心都碎了，做丈夫就是這樣，即使累了也不能抱怨，如果抱怨會更糟糕，會被人看不起……我們社會很多丈夫會家暴太太，但太太不尊重丈夫的故事，大家聽了就當是笑話。

網民建議丈夫向妻子坦誠

對於丈夫指被妻子冷待，網民亦建議丈夫向妻子坦誠自己內心感受︰「這是沒溝通，兩夫婦鬥氣」，有人認為是丈夫自卑心作祟︰「或者係老公心虛，比較敏感」，亦有人質疑︰ 「身無分文咪又係老婆包底 要高攀就預咗」、「為什麼當初結婚沒有好好考慮門當戶對的問題，如果你工資低，就不要娶工資高的女人。」

不過，大部份網民都覺得清官難審家庭事︰「家家有本難念的經」、「不結婚就沒煩惱」、「冰封三尺非一日之寒……單一方訴說不可信」。

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責任編輯：王明芳

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