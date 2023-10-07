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【Blue Monkey】AK新歌MV大騷八嚿腹肌　Ian用激將法令江𤒹生飆高音

娛樂 16:50 2023/10/07

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《Blue Monkey》MV

繼3年前的《蝸牛》後，MIRROR副隊長江𤒹生（AK）找來隊友兼好兄弟陳卓賢（Ian）再次為他譜寫新歌《Blue Monkey》，當中超高音部份擺明要挑戰AK唱功。

而《Blue Monkey》的MV更特地在美國拍攝，並仿效美式MV氛圍，既有靚景又有美女，AK更大騷八嚿腹肌，十分吸睛！

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Ian用激將法
 
再邀Ian操刀寫歌，AK表示冇難度，不過Ian卻用激將法要他飆高音。！AK說：「Ian好爽快就答應幫我寫歌，冇游說好耐，佢的而且確用咗激將法要我挑戰高音，因為佢咁啱喺最尾寫咗句好高音嘅嘢，我問佢係咪認真㗎？佢就話：『你咪試下唱囉！』」

AK又解釋今次歌名《Blue Monkey》的名字由來，說：「平時會睇一啲New Age嘢，其中有提及Blue Monkey，代表一個人要玩得開心啲，呢個係喺世界裡面嘅其中一個任務，有啲人會成日唔記得點樣去玩，我之前做嘢都係咁，太認真，唔識玩住去做，結果個人冇咁開心，亦做得冇咁好，最後慢慢發現，有啲嘢可以放鬆啲，輕鬆啲玩住去做，效果會更加好，同Oscar溝通之後，就有呢個歌詞內容嘅決定。」

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     拍攝過程份外愉快

    《Blue Monkey》推出前，AK因要到紐約參與電影節，所以就有了在當地拍MV的念頭。另外補充今次MV Idea的源頭，道：「平時睇開外國MV都不外乎係Party、女伴，難得去到美國，當然好想拍到咁樣嘅MV，因為外國啲屋好大景又靚，想做嘅效果就似返外國氣氛多啲。」

    在靚人靚景下，AK拍攝過程也份外輕鬆愉快，更毫不吝嗇大騷八嚿腹肌，更說：「今次真係有好多靚景，睇極都咁開心，外國地方大，就係因為地方大，唔知點樣選擇。」

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    除出現選擇困難外，現場拍攝也遇上一些難度，除了因為要遵守當地拍攝規限外，想不到揸車亦成了愛車之人AK的一大難題，說：「因為我哋租咗架1964年Mustang古董車，揸係要好有技巧，如果唔係好易死火。」

    不過見AK在MV中有型地開著古董車在美國大街上遊走，相信再多的難題，他仍樂在其中。

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    撰文 : TOPick柴犬出動

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