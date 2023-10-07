【親子好去處】深圳點心放題人均70元任食2小時 網紅讚CP值高：實現蝦餃燒賣自由

▲ 一支小皮皮＠bilibili影片截圖

民以食為天，港人於深圳消費日漸增多，品嚐美食當然是不可或缺的動作。 近日有網紅 一支小皮皮分享實測深圳「最便宜」點心放題結果，人均¥67起便可在2小時內任吃逾50款點心，包括人氣高企點心蝦蛟、燒賣及小籠包、造型可愛的天鵝榴槤酥等。 究竟食物是否物超所值？

最新影片推介：

一支小皮皮親身試食逾10款咸和甜點心，包括咸水角、醬汁鳳爪、豉汁蒸排骨、鮮蝦紅米腸、蝦餃、爆鼎小籠包、燒賣、辣辣蝦餃、牛肉球、鯪魚球、天鵝榴槤酥、黑芝麻叉燒酥、風沙豆腐、當中蝦蛟更有辣味選擇，他認為人均¥67可品嚐多款高 CP 值美食是美事，更直言終於實現「排骨、蝦蛟自由了！」

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▲ 深圳點心放題食品齊備。

他推介有5款肉類點心水準不俗，是必食之選!炸物較偏差一點。詳細食評：

推薦5款貴的肉類點心：

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其他點心食後感：

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位於深圳萬達廣場的粵菜點心稻小廚，近日推出¥135二人點心放題，平均每人¥67，周六、日則每人收費¥75，另每人收取¥50按金，免浪費食物，用餐時間2小時，點餐時間1個半小時，每輪可點選10款點心。由於是自助形式，因此茶水須消費者自行取店內設有小茶壺，店內不供應紙巾。

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責任編輯：陳珈希