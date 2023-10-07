【十一黃金周】9月277萬訪港旅客 黃金周整體出入境少預期5%

▲ 不少內地客來港欣賞國慶煙花。（資料圖片）

十一黃金周昨日（6日）結束，旅發局今日公布，9 月 29 日至 10 月 6 日期間，初步訪港的內地旅客數字約 110 萬人次，每日平均有約 14 萬人次訪港，相等於 2017 至 19 年十一黃金周日均內地旅客量約 85%，或 2017 至 18 年日均數字大約 70%。其 中，在 10 月 1 日國慶日，單日有約 18 萬內地旅客訪港，創下今年以來的單日新高。

內地客量合乎業界早前預期，達100萬人次。不過入境處統計，連同本港居民及旅客，整體出入境人數約655萬人次；而8日累計最終為約621萬人次，較預期少約34萬，即約5%。

適逢中秋節和國慶，香港舉辦了一連串的慶祝活動，包括中秋綵燈會、大坑舞火龍、國慶煙花匯演等，帶動更多旅客訪港。旅發局調查顯示，有觀賞大坑舞火龍活動的旅客形容﹐ 香港的中秋氣氛濃厚，感受到傳統非遺文化以及香港特色；亦有旅客形容，國慶煙花很震撼， 維港夜色景緻也很美。不少旅客均表示有意再次到訪香港。

為配合政府的「香港夜繽紛」活動，旅發局本月起將繼續推出一浪接一浪的節慶宣傳推廣及大型盛事，包括萬聖節﹑「香港美酒佳餚巡禮」﹑「香港繽紛冬日巡禮」﹑「香港跨年倒數」等，營造全城熱鬧氛圍，吸引旅客來港親身參與和體驗。

受到香港於 9 月期間屢受超強颱風﹑暴雨等極端天氣影響，以及暑假結束等因素， 9 月初步訪港旅客數字約為 277 萬人次。累積計算，今年 1 至 9 月錄得超過 2,330 萬訪港旅客人次。

責任編輯：吳雋妍