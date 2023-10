【香港小姐】Juliana酒吧夜蒲　郭珮文問如果遇上：What would you say to me？【多圖】

今屆港姐郭珮文(Juliana)雖然三甲不入,但論人氣,卻堪稱今屆之冠。今屆冠軍莊子璇(Hilary)的個人IG粉絲為2.7萬,可說是不錯,但Juliana更利害,其個人IG的粉絲達6.4萬。

除因為Juliana有十分驕人的身材外,她本身也自完成賽事後,非常勤力經營自己社交平台,不時分享動向又識做派福利,難怪成功俘虜大批粉絲。

【香港小姐】郭珮文賀怡雯戰鬥格上海夜蒲 Juliana:很幸運認識Lea【多圖】

Juliana酒吧騷香肩

在今日(10月7日),Juliana在IG上載多張於酒吧影的靚相,露纖腰兼大騷香肩,同時寫道:「What would you say to me if you saw me by the bar?」問網民如果在酒吧遇到她,會對她說甚麼。

網民紛紛留言稱:「I would like to buy you a drink」、「oh my goodness that's my girl」、「呢啲眼神 無得輸」等。

另外,她又在IG上載在內地拍的短片,片中的Juliana身穿一件緊身低胸衫站在電話亭旁邊,把好身段盡顯,而此片估計是她早前往上海旅行時所拍。

更多Juliana靚相:

