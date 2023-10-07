【香港小姐】Juliana酒吧夜蒲　郭珮文問如果遇上：What would you say to me？【多圖】

今屆港姐郭珮文（Juliana）雖然三甲不入，但論人氣，卻堪稱今屆之冠。今屆冠軍莊子璇（Hilary）的個人IG粉絲為2.7萬，可說是不錯，但Juliana更利害，其個人IG的粉絲達6.4萬。

除因為Juliana有十分驕人的身材外，她本身也自完成賽事後，非常勤力經營自己社交平台，不時分享動向又識做派福利，難怪成功俘虜大批粉絲。

【香港小姐】郭珮文賀怡雯戰鬥格上海夜蒲 Juliana：很幸運認識Lea【多圖】

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Juliana酒吧騷香肩

在今日（10月7日），Juliana在IG上載多張於酒吧影的靚相，露纖腰兼大騷香肩，同時寫道：「What would you say to me if you saw me by the bar?」問網民如果在酒吧遇到她，會對她說甚麼。

網民紛紛留言稱：「I would like to buy you a drink」、「oh my goodness that's my girl」、「呢啲眼神 無得輸」等。

另外，她又在IG上載在內地拍的短片，片中的Juliana身穿一件緊身低胸衫站在電話亭旁邊，把好身段盡顯，而此片估計是她早前往上海旅行時所拍。

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更多Juliana靚相：

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