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【星二代】徐榮女兒8歲生日曬全家福　網民驚嘆昔日靚B變美少女

育兒經 17:43 2023/10/08

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徐榮女兒8歲生日，網民驚嘆昔日靚B變成美少女。

徐榮的愛女徐心怡（包包）從小就長得標緻，未滿3個月已參演TVB處境劇《愛回家》，飾演「馬家好」一角，又拍過不少廣告，其眼大面圓的樣子十分討人歡喜，成為人氣星二代。轉眼間包包今年已8歲，10月6日徐榮在IG分享了為包包慶祝8歲生日的相片，昔日的靚B已經長得亭亭玉立。

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徐榮留言表示︰「妹妹8歲生日啦！祝你每日都開開心心，我哋一家人齊齊整整！今次生日會第一次有主題。」原來他們一家四口穿上「black pink」的服飾拍照，相中包包由昔日的靚B變成小公主，還有點美少女的味道，眼大大的她依然十分可愛，徐榮的圈中好友亦留言為包包送上祝福。

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徐榮與太太育有一子一女，大仔徐朗已轉到英國升學，間中回港團聚；而包包則留港讀挪威國際學校，今學年升Year 4（相等於小三）。該校學費相對其他國際學校廉宜，小學部全年學費近$12萬。包包特別喜歡跳舞，徐榮經常孖住女兒拍片跳舞，並將跳舞片分享到社交平台，深受網民喜愛。

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