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【風暴消息】天文台中午12時40分改掛八號波　本港風勢將增強

社會 23:53 2023/10/07

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（資料圖片）

三號強風信號仍然生效，天文台表示，會在10月8日中午12時40分發出八號熱帶氣旋警告信號，本港風勢將會增強。

受小犬影響，本港離岸普遍吹強風，高地間中吹烈風。過去數小時，小犬繼續緩慢移動，環流相當緊密，其相關的烈風區與香港仍然維持一段距離，三號強風信號會至少維持至明日中午。

（天文台網頁）

按照現時預測路徑，小犬明日(10月8日)會逐漸靠近珠江口一帶，與小犬相關的強雨帶會在明日日間逐漸影響珠江口，同時小犬的烈風區亦會移近該區。本港屆時會否普遍吹烈風，則視乎小犬與本港的距離，及小犬的減弱速度。天文台會考慮是否在明日下午發出更高熱帶氣旋警告信號。市民請留意最新天氣消息。

在過去一小時，大老山、橫瀾島及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時67、59及49公里，最高陣風分別超過每小時78、69及64公里。

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責任編輯：吳雋妍

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