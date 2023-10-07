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【你好，我的大夫】Ed師兄不敵病魔網民不捨　孔德賢拍喊戲前匿埋成粒鐘唔見人

娛樂 18:36 2023/10/07

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TVB劇《你好，我的大夫》昨晚（10月6日）一集可謂悲喜交集，「苦命CP」Ed師兄（孔德賢飾）及麥寶（區明妙飾）終成「眷屬」拖手仔，甜蜜郊遊之餘又換上校服重返校園，妙妙的校服Look更是青春無敵。

但好景不常，Ed師兄大腸癌惡化，最終不敵病魔離世…由於Ed師兄角色積極、正面又陽光，對母親、同事或病人均溫柔體貼，劇集開播不久即成為網民劇中最喜愛角色，孔德賢亦被指演技大有進步。

昨晚Ed師兄一離開，網民即紛紛留言表達不捨，「雖然話日子係賺番嚟，不過真係慘，仲諗住佢同阿寶可以Sweet多陣」、「佢做得好好，唔捨得佢」、「阿Ed安息，期望孔德賢有更多演出機會」、「好催淚，Ed師兄扮飲檸檬茶已經開始喊。」、「彭醫師（Ed）嘅手術傷痕，見到都痛」、「呢幾個年青演員真心齊心做齣好戲，由笑變喊再強忍，真係考演技，全體都做得好。」

何廣沛吳偉豪劃花肚皮送別

昨晚六君子及班漢（李紹堅飾）送別Ed師兄場口相當催淚，當眾人得悉Ed師兄時日無多後、心情已十分沉重，但為配合Ed師兄樂天性格，眾人以祝捷會為名、祈望在開心的情況下送別摯友。

眾人席間強裝開心，並大玩「忍笑遊戲」企圖驅散愁緒，不過當Ed師兄利用肚皮上的疤痕畫成哈哈笑人像搞gag時，眾人終忍不住淚崩，蔡思貝及陳嘉慧於笑臉跌出淚水的表情，更令場口揪心指數飊升。

最終眾人因意外觸發了診所的消防灑水系統，在有了「掩護」的情況下敞開心扉盡情擁抱哭別，場面感人。之後清勁（何廣沛飾）、遠志（吳偉豪飾）及班漢在喪禮上以同款「哈哈笑肚皮」送別Ed師兄，令場口更添意義及感性。

未入戲肉已眼濕濕想喊

孔德賢受訪時亦直指相關場口十分難忘：「大家心入面都知道係farewell，但大家都唔想提呢個字，因為知道一講出口就會好唔開心。拍嗰日咁啱係中醫診所個景最後一日，我哋喺嗰個廠stay咗成個月，大家都唔捨得個環境，加上又好投入大家之間嘅關係，所以拍到一半都未入戲肉，大家都已經眼濕濕想喊，我自己都激動到要匿埋喺針炙室消化咗成個鐘，全程強忍住淚水，亦唔畀自己見到佢哋，因為一見到就會好崩潰，而我亦知道一喊出嚟就收唔到聲。」

孔德賢指昨晚虛弱臥病在床一幕亦很難忘，皆因投入了120%真實感情：「我問自己如果真係離開呢個世界嘅話，屋企人會點，然後我就忍唔住真係喊咗出嚟。嗰日我真係好感動同傷感，我拍戲咁耐未試過用咁真摯嘅情感拍，嗰場戲最終一take過完成，既開心又難忘。」

蔡思貝扮醜超搶

談到角色入屋，孔德賢坦言感恩：「我做演員有個目標，就係希望做嘅戲可以感動到人，好感恩呢套劇好有發揮，我成套劇亦係本住『以生命影響生命』呢個核心思想演出。呢個角色同我自己都有啲相似，因為我本身都係好鍾意氹身邊人開心。」

另值得一提的是，「忍笑遊戲」中不乏搞笑亮點，當中思貝拋開港姐包袱、以超醜Image大講中醫經更甚有記憶點。

最新影片推介：陳嘉慧專訪

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【TOPick柴犬追星】伴侶成心靈依靠　陳嘉慧認真對待每個角色

撰文 : TOPick柴犬出動

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孔德賢 你好，我的大夫 電視劇 TVB

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