【新品速遞】嘉士伯特別釀造版啤酒於10月11日起登陸香港

▲ 嘉士伯特別釀造版啤酒於10月11日起登陸香港 (品牌提供照片)

https://bit.ly/3BN0C4s秋季是品嚐美酒好季節。嘉士伯於10月11日推出兩款別樹一格的Brut 拉格 （Brut Beer）及 小麥拉格（Wheat Lager）風味的啤酒，其中品牌的Brut拉格以Montrachet酵母釀製，帶有柚子、西柚和玫瑰花水味道，繼承去年成功，載譽回歸，而小麥拉格以期間限定方式陸續登陸香港地區各大便利店，各位啤酒迷萬勿錯過！

最新影片推介：

兩款特別釀造版啤酒特色如下：

▲ Carlsberg Brut Beer (品牌提供照片)

Carlsberg Brut Beer

採用嘉士伯自家的小麥麥芽和Montrachet酵母釀造而成，賦予啤酒優雅、充滿氣泡、乾爽和順滑的特質。柚子、西柚和玫瑰花水帶來了完美平衡和獨特的脆爽餘韻。在特別場合上成為與眾不同的啤酒。

容量: 440 mL罐裝

酒精濃度: 6%

建議零售價：$23

上架日期：2023年10月11日

▲ Carlsberg Wheat Lager (品牌提供照片)

Carlsberg Wheat Lager

100%小麥麥芽，0%大麥麥芽，理論上不可能嗎？嘉士伯卻將不可能變為可能！帶來一種順滑並擁有葡萄酒口感的啤酒，以百分百小麥麥芽及Nelson Sauvin hops以冷泡酒花技術釀製而成。

容量: 440 mL罐裝

酒精濃度: 6%

建議零售價：$23

上架日期：2023年10月11日

同場加映：

▲ Brooklyn Pilsner Crisp Lager (品牌提供照片)

Brooklyn Pilsner Crisp Lager

Brooklyn Pilsner是一款清爽的拉格啤酒。它以純淨的麥芽和均衡的明亮啤酒花的味道層次，冠以即時清爽的餘味。淡淡的烤麵包味和香草、微妙的柑橘啤酒花香氣使其立即成為經典。

爽脆型啤酒是一種清淡、沁人心脾的啤酒，口感乾淨，外觀金黃，麥芽味溫和，啤酒花苦味適中，碳酸度高，適飲性極佳。

容量: 500 mL罐裝

酒精濃度: 4.6 %

建議零售價：$20

上架日期：2023年10月11日 (7-Eleven)

2023年10月19日 (Circle-K)

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰陳珈希

