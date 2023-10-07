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【新品速遞】嘉士伯特別釀造版啤酒於10月11日起登陸香港

休閒消費 19:07 2023/10/07

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嘉士伯特別釀造版啤酒於10月11日起登陸香港 (品牌提供照片)

https://bit.ly/3BN0C4s秋季是品嚐美酒好季節。嘉士伯於10月11日推出兩款別樹一格的Brut 拉格 （Brut Beer）及 小麥拉格（Wheat Lager）風味的啤酒，其中品牌的Brut拉格以Montrachet酵母釀製，帶有柚子、西柚和玫瑰花水味道，繼承去年成功，載譽回歸，而小麥拉格以期間限定方式陸續登陸香港地區各大便利店，各位啤酒迷萬勿錯過！

最新影片推介：

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兩款特別釀造版啤酒特色如下：

Carlsberg Brut Beer (品牌提供照片)

Carlsberg Brut Beer

採用嘉士伯自家的小麥麥芽和Montrachet酵母釀造而成，賦予啤酒優雅、充滿氣泡、乾爽和順滑的特質。柚子、西柚和玫瑰花水帶來了完美平衡和獨特的脆爽餘韻。在特別場合上成為與眾不同的啤酒。
容量: 440 mL罐裝
酒精濃度: 6%
建議零售價：$23
上架日期：2023年10月11日

Carlsberg Wheat Lager (品牌提供照片)

Carlsberg Wheat Lager

100%小麥麥芽，0%大麥麥芽，理論上不可能嗎？嘉士伯卻將不可能變為可能！帶來一種順滑並擁有葡萄酒口感的啤酒，以百分百小麥麥芽及Nelson Sauvin hops以冷泡酒花技術釀製而成。

容量: 440 mL罐裝
酒精濃度: 6%
建議零售價：$23
上架日期：2023年10月11日

同場加映：

Brooklyn Pilsner Crisp Lager (品牌提供照片)

 

Brooklyn Pilsner Crisp Lager

Brooklyn Pilsner是一款清爽的拉格啤酒。它以純淨的麥芽和均衡的明亮啤酒花的味道層次，冠以即時清爽的餘味。淡淡的烤麵包味和香草、微妙的柑橘啤酒花香氣使其立即成為經典。
爽脆型啤酒是一種清淡、沁人心脾的啤酒，口感乾淨，外觀金黃，麥芽味溫和，啤酒花苦味適中，碳酸度高，適飲性極佳。

容量: 500 mL罐裝
酒精濃度: 4.6 %
建議零售價：$20
上架日期：2023年10月11日 (7-Eleven)
2023年10月19日 (Circle-K)

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責任編輯︰陳珈希 
 

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