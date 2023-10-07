【失蹤人士】男拔生失蹤3日未尋回 父母喚兒回家一齊面對

▲ 失蹤男拔生曾憲哲（曾媽媽社交媒體）

本周三（4日）失蹤的拔萃男書院學生曾憲哲，至今仍未尋回。今日（7日）多個政府部門的搜救人員，到馬鞍山及沙田一帶搜索，暫未有發現。曾媽媽今午在社交媒體發文，表示她與丈夫十分掛念兒子，以兒子為榮，呼籲兒子見帖回家，一齊面對，又指有信心無事，很多人為他祈禱，籲兒子借電話致電給媽媽或任何人尋求協助，或向港鐵站求助，大家都會伸出援手。



17歲少年曾憲哲星期三（4日）下午離開學校後，在港鐵石門站出閘後失蹤，其家人當日已向警方報案，其母親相當擔心， 昨晚（6日）更新社交媒體指，警方已翻查石門地鐵站周邊的閉路電視，未有曾憲哲蹤影，懷疑他失蹤當日，經天橋由安明街往沙田第一城方向行走，可擴大搜索範圍。

警方指，根據最新調查所得，該名失蹤人士最後被發現於周三下午約2時30分，行經小瀝源行善里前往馬鞍山郊野公園方向，其後行蹤不明。現時搜救範圍鎖定於馬鞍山郊野公園附近一帶，強調警方高度關注事件，連日派出機動部隊及水警，並聯同消防處進行大規模搜救行動，有關行動仍在進行中，任何人士如有失蹤人士的消息，可致電 28601040 或 98860034 與港島總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

郊野義務搜索隊義工今早野在石門山一帶山澗搜索。 曾憲哲身高約1.63米，瘦身材，最後露面時身穿白色短袖上衣、黑色長褲、黑色皮鞋及戴黑色口罩。警方呼籲目擊者提供資料。

▲ 曾憲哲。

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