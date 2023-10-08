【颱風消息】天文台11時50分改掛八號波　至少維持至明早11時【不斷更新】

▲ 隨著小犬進一步靠近，本港風力會逐漸增強。（曾耀輝攝）

天文台在今日（8日）晚上7時發出九號烈風或暴風風力增強信號，並在8時25分發出黃色暴雨警告信號。天文台表示，過去一兩小時小犬穩定向西移動，預料小犬相關的颶風區正逐漸遠離本港以南海域，天文台會在晚上十一時五十分改發八號烈風或暴風信號。天氣雷達顯示小犬的雨帶延伸至其中心以東約200公里，預料會在今晚至明早持續影響珠江口一帶，並為該區帶來狂風，風力可能間中達烈風程度，八號烈風或暴風信號會至少維持至明早11時。

天文台表示，低窪地帶及排水欠佳地區或出現水淹，提醒可能受大雨、水浸及河道氾濫影響市民應採取適當的預防措施，以防止損失；而大雨可能引致山洪暴發，呼籲市民應遠離河道。

即睇小犬逼近香港，炮台山海傍情況：

天文台預料明日本港仍有狂風大驟雨。過去一小時，橫瀾島、大老山及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時79、75及74公里，最高陣風分別超過每小時94、105及92公里。

▲ 小犬會在今明兩日橫過廣東沿岸海域。

天文台展望，小犬會在今明兩日橫過廣東沿岸海域。受小犬的雨帶及季候風影響，廣東沿岸風勢頗大，有狂風驟雨，天氣較涼。明日風勢頗大，有驟雨，雨勢有時頗大。星期二仍然有驟雨。隨著小犬遠離及減弱，本周中期廣東沿岸天色好轉。受乾燥的東北季候風影響，本周中後期華南天色大致晴朗。同時，預料一個低壓區會為南海中部帶來不穩定天氣。

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記者：黃穎津