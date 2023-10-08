【颱風小犬】「小犬」來襲應對8號風球　專家教9項必做防風措施

▲ 「小犬」來襲應對8號風球，專家教9項必做防風措施。

「小犬」來襲！剛在台灣肆虐過後的颱風「小犬」進一步靠近本港，風力正逐漸增強，天文台宣布將在今日（8日）下午12時40分，改發八號烈風或暴風信號。

最新影片：

TOPick以下為大家整合出9項由天文台、消防處及中電等機構發佈的應對風暴資料，提醒必備家居防風措施、爆窗及水浸應對方法。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

玻璃防爆法

用膠紙貼玻璃窗的方法大有講究，坊間常見有「米」字形方法、「井」字形方法及「田 + 米」字形方法。香港理工大學前機械工程學系工程師、人稱「港版伽利略」的盧覺強教授指出，「米」字形張貼適合一般家庭，可改變干擾玻璃的自然頻率，即使大風致玻璃震盪，出現共鳴效應的機會亦減低，因此可以減低玻璃被強風吹裂的機會，即使破裂也不會碎滿一地。同時也更節省膠紙用量、窗口較為透光。

另外，人稱「詹Sir」的香港專業驗樓學會會長、資深驗樓師詹濟南，則建議可以「井」字形張貼。因此方法膠紙的分佈範圍較均勻，承受力及萬一爆窗後黏貼玻璃碎的能力都會較佳。

至於「田 + 米」字形方法，有台灣媒體曾引述物理專家解釋，這樣不僅能更有效保護玻璃窗，也能將颱風可能造成的危險降到最低。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣