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【颱風小犬】「小犬」來襲應對8號風球　專家教9項必做防風措施

食用安全 11:11 2023/10/08

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熱門 颱風小犬 杭州亞運 名校專區 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

「小犬」來襲應對8號風球，專家教9項必做防風措施。

「小犬」來襲！剛在台灣肆虐過後的颱風「小犬」進一步靠近本港，風力正逐漸增強，天文台宣布將在今日（8日）下午12時40分，改發八號烈風或暴風信號。

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【湊得輕鬆啲】單親爸花逾百萬打造粉紅跌打館　每月帶愛女旅行：做人最緊要開心

TOPick以下為大家整合出9項由天文台、消防處及中電等機構發佈的應對風暴資料，提醒必備家居防風措施、爆窗及水浸應對方法。

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玻璃防爆法

用膠紙貼玻璃窗的方法大有講究，坊間常見有「米」字形方法、「井」字形方法及「田 + 米」字形方法。香港理工大學前機械工程學系工程師、人稱「港版伽利略」的盧覺強教授指出，「米」字形張貼適合一般家庭，可改變干擾玻璃的自然頻率，即使大風致玻璃震盪，出現共鳴效應的機會亦減低，因此可以減低玻璃被強風吹裂的機會，即使破裂也不會碎滿一地。同時也更節省膠紙用量、窗口較為透光。

另外，人稱「詹Sir」的香港專業驗樓學會會長、資深驗樓師詹濟南，則建議可以「井」字形張貼。因此方法膠紙的分佈範圍較均勻，承受力及萬一爆窗後黏貼玻璃碎的能力都會較佳。

至於「田 + 米」字形方法，有台灣媒體曾引述物理專家解釋，這樣不僅能更有效保護玻璃窗，也能將颱風可能造成的危險降到最低。

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責任編輯：羅嘉欣

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