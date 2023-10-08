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【金牌經理人】霍汶希女兒獲甘比贈手工鈎織品　Mani曾感生女令人生完整

娛樂 11:21 2023/10/08

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霍汶希女兒獲甘比送贈手工鈎織品。

英皇高層霍汶希（Mani）向來公認是最美的「金牌經理人」，現年49歲的Mani於2011年在美國低調誕下女兒Hanni，成為單親媽媽獨力湊大女兒。

Mani偶爾會在社交平台分享女兒的相片，她近日就分享Hanni身穿白色吊帶上衣配短褲的相片，Hanni少女味十足！ 

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Hanni獲甘比贈手工鈎織品

香港女首富陳凱韻（甘比）愛鈎織，製成品包括手袋紙巾盒、花花擺設等等，Hanni就獲贈鈎織公仔，她更似乎對禮物愛不釋手！ 

Mani在帖文中寫道：「多謝好友 @happyyarn_kimbee 送了手工钩針編織而成嘅小禮物俾我個女Honey，少女心爆棚嘅Honey簡直對佢哋一見鍾情，已經迫不及待話要去學，唔知Honey係咪想親手偷偷做一個送俾我」。 

相片中的Hanni只露出半張臉，但都見到她遺傳了Mani的大眼睛和雙眼皮呢！ 

Mani的女兒Hanni（IG圖片）

Mani分手後才得悉懷孕

2013年，未婚的Mani在微博自爆育有一女，Hanni在2011年出生。不過，Mani一直沒有透露推測孩子生父是誰。

在後來的訪問中，Mani表示和男友分手後才得悉懷孕，經深思熟慮後決定生下女兒獨力撫養，並希望給女兒最幸福的生活。

Hanni遺傳了Mani的大眼睛和雙眼皮。（IG圖片）

Mani：把母親角色做好

Mani曾在內地節目《了不起的姐姐2》中，大爆女兒在9個月大初到北京時曾發燒抽筋昏倒，並需緊急入院，嚇個她半死。

她慶幸昏迷事件是在醫院發生，又稱明白家長會擔心小朋友，直到現在女兒10歲才稍為安心。

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Mani感生女令人生完整

而她不認同自己是單親媽媽：「我說她有爸爸，她爸爸還活著，沒有單親。只是我們不是以兩夫妻相處而已……我們覺得對孩子的責任，要共同承擔。從我決定有一個孩子的時候，我就很明確地告訴自己，後面的路應該怎麼走。既然我是一個母親，我就把我的崗位、母親角色做好。」

Mani曾語重心長勸祖兒要盡快生仔：「我人生完整了，祖兒你一定要生孩子。我以前都不知道、不肯定，但是我做了我覺得是人生最對的一個決定，就是生了我的女兒。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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