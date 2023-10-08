【颱風消息】所有學校明日停課　一文看清風暴下各項設施及服務安排【不斷更新】

▲ 隨著小犬進一步靠近，本港風力會逐漸增強。（曾耀輝攝）

隨著小犬進一步靠近，本港風力會逐漸增強，天文台在今日（8日）晚上7時發出九號烈風或暴風風力增強信號。TOPick整理風暴下各項設施及服務的開放安排，不斷更新。

所有學校明日停課

政府指，由於天文台宣布八號熱帶氣旋警告信號將至少維持至明日，所有日校（上午校、下午校及全日制學校），包括中學、小學、特殊學校、幼稚園和幼稚園暨幼兒中心，明日將會停課一天。

點擊即看炮台山風暴情況：

香港濕地公園將暫停開放

香港濕地公園將會暫停開放，公園票務處亦會由上午11時40分起停止售票。所有訪客（包括其車輛）須於八號熱帶氣旋警告信號生效前離開公園。



公園會在八號熱帶氣旋警告信號除下後兩個小時重新開放。倘若八號或以上熱帶氣旋警告信號於下午2時仍然生效，公園今日將不會開放。已經預繳今日門票的人士或團體，可聯絡公園票務處安排退款或更改參觀日期。

兒童社區疫苗接種中心及私家診所新冠疫苗接種站暫停服務

2019冠狀病毒病疫苗接種計劃下的兒童社區疫苗接種中心及私家診所新冠疫苗接種站已停止接受登記，並將於今日餘下時間關閉。

沙田馬場賽事取消

鑑於香港將於今日懸掛八號烈風或暴風信號，香港賽馬會考慮到公眾及馬匹安全，決定取消原定今日在沙田馬場舉行的賽事。

顧客必須於有關賽馬日期後起計60天內，於賽馬日到馬場或在各場外投注處辦公時間內憑票獲得退款。

所有經由電話投注及數碼平台投注的款項，將直接退回予有關投注戶口。

香港迪士尼樂園今日暫停開放

由於受惡劣天氣影響，香港迪士尼樂園宣布今日暫停開放。迪欣湖活動中心將關閉直至另行通知。

星期日及公眾假期運作的青少年／長者服務中心及社署服務單位將停止開放

社署宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號將會發出，通常於星期日及公眾假期運作的社署轄下福利服務單位、提供課餘託管服務的中心及長者服務中心，將會停止開放。如市民已送子女或家人到有關中心，請從速安排他們安全回家。

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記者：黃穎津