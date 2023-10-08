【颱風消息】港鐵：機鐵、輕鐵及露天路段列車按情況恢復　如有需要可逗留在車站暫避【不斷更新】

▲ (梁偉榮攝)

隨著小犬進一步靠近，本港風力會逐漸增強，天文台在今日（8日）晚上11日時50分發出8號東北烈風或暴風信號，取代九號烈風或暴風風力增強信號。TOPick整理風暴下即時交通資訊，不斷更新。

港鐵暫停所有露天路段的港鐵列車和輕鐵服務

因應天文台公佈改發8號烈風或暴風信號，港鐵會相應調整列車服務，地底路段將繼續維持有限度服務；至於露天路段服務，工程人員正加緊巡查，在確認安全後盡快及逐步恢復有限度服務；輕鐵亦會在可行情況下，逐步恢復服務。

港鐵亦指，惡劣天氣期間，車站職員一直盡量協助在車站逗留的乘客，港鐵會在安全及可行情況下，安排列車接載在車站暫避的乘客；機場快綫亦會在確認安全後盡快恢快服務，接載機場的乘客。

▲ （港鐵提供）

將暫停服務的列車露天路段包括：

機場快綫

迪士尼綫全綫

東鐵綫羅湖／落馬洲站至紅磡站

荃灣綫荃灣站至荔景站

觀塘綫彩虹站至調景嶺站

港島綫杏花邨站至柴灣站

東涌綫九龍站至東涌站

南港島綫金鐘站至利東站

屯馬綫屯門站至荃灣西站、尖東站至何文田站和鑽石山站至烏溪沙站

列車服務安排：

荃灣綫： 中環站 - 荔景站 : 15 分鐘一班

觀塘綫：黃埔站 - 彩虹站 : 15 分鐘一班

港島綫：堅尼地城站 - 杏花邨站 : 15 分鐘一班

南港島綫：海怡半島站 - 利東站 : 15 分鐘一班

將軍澳綫：寶琳站 - 北角站：10 分鐘一班；康城站 - 調景嶺站 ：15 分鐘一班

東涌綫：香港站 - 九龍站 : 15 分鐘一班

迪士尼綫：服務暫停

機場快綫：服務暫停

東鐵綫：紅磡站 - 金鐘站 : 15 分鐘一班

屯馬綫：荃灣西站 - 尖東站 : 15 分鐘一班；何文田站 - 鑽石山站 : 18 分鐘一班

輕鐵：服務暫停

港鐵巴士：服務暫停

高鐵（香港段） ：正常服務

90班航班取消

機管局預計，全日90班航班取消，130班延誤。

點擊即看炮台山風暴情況：

九巴下午3時起陸續停駛

九巴及龍運日間路線將於下午三時開出尾班車後，暫停服務；九巴路線B1、B9，龍運路線S1、S64、S64P和S64X將會維持有限度服務。

城巴下午2時40分起陸續停駛

城巴各條日間路線目前維持正常運作。

除B3X、B5、 B7 (只提供粉嶺站不停站往來香園圍口岸的服務）及 S1號線於日間提供有限度服務外，城巴所有日間路線於下午2時40分起陸續暫停服務。

天星小輪下午1時半起停航

天星小輪來往「尖沙咀-中環」和「尖沙咀-灣仔」的航線尾班船如下：

尖沙咀-中環航線

尖沙咀往中環 13:30

中環往尖沙咀 13:30

尖沙咀-灣仔航線

尖沙咀往灣仔 13:30

灣仔往尖沙咀 13:30

新渡輪陸續暫停服務

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