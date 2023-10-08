【颱風消息】港鐵：機鐵、輕鐵及露天路段列車按情況恢復 如有需要可逗留在車站暫避【不斷更新】
隨著小犬進一步靠近，本港風力會逐漸增強，天文台在今日（8日）晚上11日時50分發出8號東北烈風或暴風信號，取代九號烈風或暴風風力增強信號。TOPick整理風暴下即時交通資訊，不斷更新。
港鐵暫停所有露天路段的港鐵列車和輕鐵服務
因應天文台公佈改發8號烈風或暴風信號，港鐵會相應調整列車服務，地底路段將繼續維持有限度服務；至於露天路段服務，工程人員正加緊巡查，在確認安全後盡快及逐步恢復有限度服務；輕鐵亦會在可行情況下，逐步恢復服務。
港鐵亦指，惡劣天氣期間，車站職員一直盡量協助在車站逗留的乘客，港鐵會在安全及可行情況下，安排列車接載在車站暫避的乘客；機場快綫亦會在確認安全後盡快恢快服務，接載機場的乘客。
將暫停服務的列車露天路段包括：
- 機場快綫
- 迪士尼綫全綫
- 東鐵綫羅湖／落馬洲站至紅磡站
- 荃灣綫荃灣站至荔景站
- 觀塘綫彩虹站至調景嶺站
- 港島綫杏花邨站至柴灣站
- 東涌綫九龍站至東涌站
- 南港島綫金鐘站至利東站
- 屯馬綫屯門站至荃灣西站、尖東站至何文田站和鑽石山站至烏溪沙站
列車服務安排：
- 荃灣綫： 中環站 - 荔景站 : 15 分鐘一班
- 觀塘綫：黃埔站 - 彩虹站 : 15 分鐘一班
- 港島綫：堅尼地城站 - 杏花邨站 : 15 分鐘一班
- 南港島綫：海怡半島站 - 利東站 : 15 分鐘一班
- 將軍澳綫：寶琳站 - 北角站：10 分鐘一班；康城站 - 調景嶺站 ：15 分鐘一班
- 東涌綫：香港站 - 九龍站 : 15 分鐘一班
- 迪士尼綫：服務暫停
- 機場快綫：服務暫停
- 東鐵綫：紅磡站 - 金鐘站 : 15 分鐘一班
- 屯馬綫：荃灣西站 - 尖東站 : 15 分鐘一班；何文田站 - 鑽石山站 : 18 分鐘一班
- 輕鐵：服務暫停
- 港鐵巴士：服務暫停
- 高鐵（香港段） ：正常服務
90班航班取消
機管局預計，全日90班航班取消，130班延誤。
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九巴下午3時起陸續停駛
九巴及龍運日間路線將於下午三時開出尾班車後，暫停服務；九巴路線B1、B9，龍運路線S1、S64、S64P和S64X將會維持有限度服務。
城巴下午2時40分起陸續停駛
城巴各條日間路線目前維持正常運作。
除B3X、B5、 B7 (只提供粉嶺站不停站往來香園圍口岸的服務）及 S1號線於日間提供有限度服務外，城巴所有日間路線於下午2時40分起陸續暫停服務。
天星小輪下午1時半起停航
天星小輪來往「尖沙咀-中環」和「尖沙咀-灣仔」的航線尾班船如下：
尖沙咀-中環航線
- 尖沙咀往中環 13:30
- 中環往尖沙咀 13:30
尖沙咀-灣仔航線
- 尖沙咀往灣仔 13:30
- 灣仔往尖沙咀 13:30
新渡輪陸續暫停服務
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TOPick港聞組