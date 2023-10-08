傳林家棟返無綫掌管製作部　TVB發聲明否認：未有所聞

昨晚（10月7日），有傳媒報道指影帝林家棟回巢TVB，但不是幕前演劇集而是負責掌管製作部，負責為TVB拍具香港特色的劇集。

報道甚至言之鑿鑿指，林家棟今次並不是由曾志偉邀請加盟，而是TVB的投資方屬意邀林家棟掌舵製作部，將主力製作本土劇集，甚至指林家棟已在影視圈招兵買馬組班底回巢。

不過，TVB企業傳訊部回覆傳媒查詢，澄清傳聞並非事實，表示：「近日有消息指影帝及專業影視製作人林家棟先生加入無綫電視擔任製作部要職，公司對有關傳言未有所聞；本公司行政主席許濤先生較早前在記者會上已回應傳媒，表示並不認識何定鈞先生，亦未曾與對方接觸過。」

【第八個嫌疑人】林家棟大鵬影帝正邪對決 真實大裝械劫案改編票房破4億

▲ 謝賢憑林家棟監製電影《殺出個黃昏》奪金像獎影帝。（李家健 攝）

電影發展成績理想

現年55歲的林家棟在1988年參加TVB藝員訓練班而入行，代表作包括《娛樂插班生》、《大鬧廣昌隆》、《茶是故鄉濃》、《難兄難弟之神探李奇》等，在2021年演出《酒是故鄉醇》後，全力投入電影圈發展。

在2017年，他憑《樹大招風》獲香港金像獎影帝。此外，林家棟也參與電影幕後製作，首次監製的電影《打擂台》奪2011年金像獎最佳電影，而監製的《殺出個黃昏》，成為謝賢奪金像獎的封帝之作。

最新影片推介：陳嘉慧專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R