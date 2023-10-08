【颱風消息】廟街單位起火傳爆炸聲　一文看清各區突發意外【不斷更新】

▲ 廟街單位起火傳爆炸聲。

隨著小犬進一步靠近，本港風力會逐漸增強，天文台在今日（8日）晚上7時發出九號烈風或暴風風力增強信號。TOPick整理風暴下各區突發意外，不斷更新。

市民到石澳滑浪情況：

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廟街火警傳爆炸聲

油麻地廟街發生火警，今日下午2時許，廟街99至101號一單位突然傳出爆炸聲並發出巨響。消防接報到場調查後，懷疑一名菲律賓藉男子在家中為電動滑板車充電時發生意外，電池突然冒煙起火，事主情急下把電池拋出窗外，燒毀的電池最後墮至大廈一樓簷蓬下，事件中沒有人受傷 。

風暴下塌樹情況：

截至今日下午8時40分，消防處及政府1823電話中心分別收到6宗及8宗塌樹報告。政府暫時沒有收到山泥傾瀉或水浸報告。

至目前為止，民政事務總署在各區共開放29個臨時庇護中心，共有162人入住。

截至今日下午8時，共10名市民，分別為5男5女，在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。

點擊即看尖沙咀風暴情況：

點擊即看炮台山風暴情況：

人員續到馬鞍山搜救失蹤男生

拔萃男書院一名中六男生曾憲哲在本周三（4日）失蹤，至今仍未尋獲。警方聯同消防處及民安隊今日繼續到馬鞍山一帶協助搜索，現時搜救範圍鎖定於馬鞍山郊野公園附近一帶。

曾憲哲身高1.63米，50公斤，瘦身材，黃皮膚，尖面型，蓄黑色短髮。他最後露面時身穿短袖白恤衫，戴校章，黑色長褲，黑色皮帶，黑色皮鞋，可能戴黑色口罩。

若任何人有失蹤者的消息，可聯絡曾太：

5191 3815

或立即通知香港失蹤人口調查組聯絡電話：

2860 1040

9886 0034

▲ 警方聯同消防處及民安隊今日繼續到馬鞍山搜索失蹤男生。

有狗主在風暴下帶同小狗到炮台山海傍散步

跑馬地塌樹擊中清潔女工

警方今早9時42分接報，指在跑馬地雲地利道1號，2名清潔女工在工作期間，懷疑有樹枝從天而降，擊中們們的頭部。她們清醒被送往律敦治醫院治理。警方正調查事故原因。

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記者：黃穎津、曾秋文