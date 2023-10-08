【颱風小犬】8號風球迪士尼海洋公園可否退票？　12大樂園景點+網上平台惡劣天氣安排

▲ 8號風球迪士尼海洋公園可否退票？TOPick整理了12個樂園景點及網上平台的惡劣天氣安排。

隨著颱風小犬進一步迫近本港，天文台將於今日（8日）下午12時40分改發八號烈風或暴風信號。星期日一家大小原本計劃出街遊玩，如今需要安在家中，但買了主題樂園和景點門票可以如何處理？TOPick整理了12個主題樂園和景點在惡劣天氣的安排。

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1. 香港迪士尼樂園

如果警告信號於樂園開放前發出，樂園將延遲至信號取消後約2至3小時開放。如信號在樂園開放時間尚餘約7小時內取消，樂園將全日關閉。香港天文台於樂園關閉之前發出8號或以上颱風信號而樂園須提早關閉，將會有以下特別安排︰

於受天氣影響當日入園之賓客請保留原有門票，門票包括1日、2日及優惠門票如「雙重暢玩」優惠之有效期將會延長。受天氣影響當日入園之同一位賓客，請憑原有門票於受天氣影響當日起計6個月內再次入園。而持有未經使用的門票的賓客，可在門票有效期內擇日前往樂園遊玩。如果有任何疑問，可查詢迪士尼熱線+852 1-830-830 或者到網站查詢。

2. 香港海洋公園

如8號或以上熱帶氣旋警告信號於開放時間前仍然懸掛，公園將延至8號信號除下兩小時或之後開放，並提供有限度之設施。公園亦會視乎受熱帶氣旋影響之程度，延遲開園時間。遊人如持有指定日期之入場門票，可於門票日期當天起計3個月內，帶同原有門票到公園正門售票處換取相同類別的即日門票；於旅行社購買之指定日期門票，請自行聯絡相關旅行社。

如8號或以上熱帶氣旋警告信號於當天關門時間前約五小時仍然生效，海洋公園將會全日關閉。(例如：當天關門時間為下午8:00，八號信號在下午3:00除下，公園將於全日關閉。)

3. 香港海洋公園水上樂園

香港海洋公園水上樂園已宣布水上樂園全日暫停開放，而海洋公園大樹灣碼頭現已關閉直至另行通知。訪客如已憑門票預今日入場，有關預約將會自動取消。訪客可憑未使用之入場門票，再次預約將來的入場日期。

而已預約今日停車場之泊位、儲物櫃、水上通行證、映灣小屋及映灣台的遊客，將會獲得退款（經先前付款的渠道），有關手續需時8至10星期。

4. 香港濕地公園

已預繳今日門票的遊客或團體，可於公園恢復服務後聯絡公園票務處，以安排退款或更改參觀日期。

5. 昂坪360

昂坪360門票持有人，可以電郵至info@np360.com.hk辦理改期或退票手續。門票持有人亦可於昂坪360重開後，到東涌纜車站售票處或昂坪纜車站售票處辦理有關手續。

6. 山頂纜車

山頂纜車車票持有人，可於受影響日起計30天內到山頂纜車售票處換取即日纜車車票。

7. 凌霄閣摩天台428

門票持有人可於受影響日起計30天內，到山頂纜車售票處換取即日摩天台門票。

8. 香港挪亞方舟

已訂購香港挪亞方舟今日門票的人士或團體，可致函挪亞方舟票務處換取同等價值同等級別的門票。

9. 天際100

已選定日期和時段之門票，其有效期將由受天氣影響當天起計延長30日。持有人需帶同原來門票之確認電郵，前往天際100票務大堂換取相同類別之新門票，並於當天使用。天際100客戶服務部將透過在線預訂套票時使用之電話號碼或電郵聯絡已選定日期和時段之餐飲套票的訪客，以安排他們的另一到訪日期。

10. KKday

如要聯絡KKday職員查詢惡劣天氣下的安排，KKday建議客戶可以下載KKday app，直接針商品做詢問。客戶也可以透過商品頁面右下角的「聯絡客服」鍵詢問。

11. Klook

在惡劣天氣下，KLOOK的活動營辦商會取消客戶所預訂的活動，客戶的訂單將被取消，並會獲得退款。如果營辦商未有取消訂單，客戶可透過網上聊天系統（往訂單頁面 > 選擇有關訂單 > 點選聊天圖案）聯絡職員。

12. Trip.com

客戶可致電3008 3268聯絡職員查詢惡劣天氣下的退票安排，熱線對於機票及酒店訂單的服務時間為24小時，而對於其他訂單（包括景點）的服務時間為09:00-18:00。

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責任編輯：林綺玲