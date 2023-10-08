【機不離手】躺著玩手機暗藏1高風險後果　醫生警告：嚴重致毀容需動手術

▲ 躺著玩手機暗藏1高風險後果，醫生警告嚴重致毀容需動手術。

現代人「機不離手」，更有睡前躺床玩手機的習慣。不過，有醫生警告，這一行為存在1個高風險後果，嚴重可致受傷毀容，需動手術處理。

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據日本媒體「まいどなニュース」報道，日本JCHO大阪病院耳鼻咽喉科部長前田陽平曾在社交平台X（前身「Twitter」）專頁，提醒民眾不要躺著玩手機。他指出，在床或沙發上「躺著玩手機」的行為存在極高風險，原因是很多人因手滑而令手機砸在臉上，強烈的衝擊力會導致受傷。

前田陽平舉例，有不少病患就是因此產生嚴重後果，例如鼻子被砸至變形，需要動手術處理。除了鼻子，還有人因手機砸到臉部，導致牙齒斷裂、視網膜剝離等，非常危險；呼籲應盡量避免這種因不良習慣導致的意外。

網民熱議：好可怕

前田陽平的分享引起網民關注，有許多人表示意外，沒想到躺著玩手機可以導致如此嚴重後果；也有人分享自身痛苦經歷，例如被手機砸到鼻子、額頭等臉部部位而毀容，需做費用高昂的手術、縫合等治療，悔不當初，呼籲至今還會躺床玩手機的人，改正壞習慣。

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責任編輯：羅嘉欣