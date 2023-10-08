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【香港小姐】陳楨怡被前度爆常到鍾培生家　周子揚對Celina捲富豪飯局風波不感意外

娛樂 13:17 2023/10/08

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陳楨怡（Celina）被前度周子揚揭專黐有錢仔！

2022年港姐冠軍林鈺洧（Denice）與2020年港姐亞軍陳楨怡（Celina）近日被拍得與譚嘉儀出席一個富豪私人飯局，有指飯局的搞手是一位上市公司執行董事，人稱「子辰」的富商曾俊豪！ 

日前，Celina與Denice分別在社交網發文澄清表示是不實傳聞。

而Celina前度周子揚對她「咬住唔放」，表示對舊女友捲飯局傳聞表示不意外！

【香港小姐】林鈺洧陳楨怡被指出席富豪飯局　發長文伸冤求清白

周子揚爆料 

周子揚大爆Celina在昔日二人拍拖期間已黐有錢仔，他說：「Celina經常背住我偷偷地去咗鍾培生屋企玩，Celina佢依家都係做番自己啫」，故他表示對Celina捲飯局風波不感意外！

而最令周子揚感尷尬的是，Celina與其好兄弟子辰一同登上雜誌封面！

周子揚又爆料！（IG圖片）

陳楨怡表示不認識子辰 

Celina早前在社交網發文作澄清： 

原意是出席慈善活動派月餅，禮貌上安排和一眾慈善團體吃飯都得公司同意出席的，在場很多出席的義工人士和復康力量會長是第一次見面，之前並不認識和沒聯絡，而報章上的人我並不認識，相信也是其中一位善長。

一心只想趁未上橫店入組前做慈善活動，派月餅給老人家和有需要的人。這段不實的新聞或會對慈善團體來說帶來一些不必要的影響，實在心感無奈和不開心，希望此報道不會為慈善公益活動和幫助有需要的人和老人家的本質受到影響。

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陳楨怡積極洗底

Celina被揭「一腳踏七船」而形象盡毀，事件發生後，她努力洗底，趁空餘時間作自我增值，拜師學劍並參加公開比賽獲得獎牌，似乎想轉型做「打女」。

除學中國劍術外，Celina亦不時滑水和打網球、大晒畫畫照片，難怪被網民指其積極建立健康形象，希望大家忘記過往的醜聞。

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最新影片推介：陳嘉慧專訪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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