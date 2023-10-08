【炎明熹演唱會】Gigi唱姜濤《Dear My Friend,》哽咽　梁詠琪任嘉賓驚喜現身【多圖】

▲ 《炎明熹Gi-FORCE演唱會》

炎明熹（Gigi）一連兩場首個個人演唱會《炎明熹Gi-FORCE演唱會》在昨晚（10月7日）於九展Star Hall開鑼，雖然演唱會在3號風球下舉行，但仍然無礙Fans們的熱情支持。

在九展門外除設有印上炎明熹肖像的雪糕車，免費派發雪糕給現場觀眾，在場館外亦佈置各式各樣應援物，令現場仿如置身大型嘉年華會，甚至還準備大量美食贈予台前幕後的工作人員，非常愛屋及烏。

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炎明熹親友到場打氣



除獲粉絲支持，無綫電視總經理曾志偉、校長譚詠麟、李克勤及太太盧淑儀、楊千嬅丁子高夫婦、草蜢及蘇永康等不少藝人前輩都有送上花籃為炎明熹打氣，而來自美國、馬來西亞及澳門等地Fans同樣送上花籃祝賀偶像開Show，果然萬千寵愛。

而首場前來觀賞的嘉賓，除《中年好聲音》冠軍人馬周吉佩，當然少不了一班《聲夢》戰友，包括：張馳豪、林智樂、孫漢霖、鍾柔美、詹天文及何晉樂等，而炎明熹的父母、嫲嫲及弟妹亦總動員前來撐場。

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苦練高難度動作

正式開show，炎明熹穿上滿佈小燈泡的白色波浪型短裙，從舞台中央的巨型星球裝置閃亮登場獻唱《真話的清高》，之後在台上脫去波浪型短裙，換上一身銀色型格造型，唱出《焰》、《守望麥田》及《網絡安全隱患》。

接着換上全紅色長裙送上《複雜》、《心淡》及《蜚蜚》等多首名曲，每個造型設計，與演唱會的太空主題互相呼應。



到跳唱環節，炎明熹以黑色露腰裝登場，率領8位舞蹈員跳唱四首作品，包括《別找我麻煩》、《Freakin’ Nightmare》、《刀馬旦》以及《Little Magic》，期間炎明熹表演苦練多時的高難度翻筋斗動作，台下樂迷尖叫聲不斷，還一起揮動手燈打氣，氣氛高漲熱烈。

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一直有興趣學跳舞

一輪勁歌熱舞後，炎明熹換上螢光綠色泡泡裙出場與觀眾打招呼：「我同大家打個招呼先，我知道今日一早已經有好多朋友過嚟坐，大家等得辛唔辛苦呢？」台下即大叫回應：「唔辛苦」

而炎明熹續說：「頭先雖然有少少甩漏，大家可唔可以畀啲掌聲聽吓呢？我好想藉住今次演唱會令自己進步、挑戰一吓，不過人算不如天算，頭先跳舞嗰陣甩咗擗嘢（裝飾），跳舞真係非常難，真係好多謝大家同埋跳舞老師們。」

她又表示一直很有興趣學跳舞，特別是綵排期間，舞蹈老師對她很好，尤如大哥哥大姐姐般照顧自己。

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唱《Dear My Friend,》激動落淚

終於可以舉行個人演唱會，炎明熹在台上不忘分享開騷前的難忘事，說：「話說開show之前，有位Fans朋友好錫我，送咗支紫色嘅咪畀我。點知總綵排嗰陣，支咪突然壞咗，好彩我嘅同事即刻去搵咗支同型號嘅咪畀我。跟住，我個耳機又壞咗，我唱歌老師即刻搵咗幾個（耳機）畀我試，非常感恩我身邊有好多天使們。」



緊接她獻唱姜濤的《Dear My Friend,》 ，期間還激動落淚，一度要轉身背向觀眾平復心情，台下Fans即大叫「加油！」，場面感人。

炎明熹指這首歌無論怎樣唱都會哭，她一邊問工作人員攞紙巾抹眼淚一邊說：「呢首歌姜濤先生送畀離世咗嘅朋友，我暫時想送畀好錫我嘅朋友、好支持我嘅Fans們，亦想送畀曾經嘅自己。我一諗到就會忍唔住喊，我覺得人成長之後可能以前嘅自己會唔見咗，我好希望佢會返嚟，亦希望行呢條路嘅時候可以遇見返佢。」

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梁詠琪驚喜現身

接下來，她邀請Fans大合唱，炎明熹笑謂：「大家係咪好激動，終於可以展示你哋嘅歌喉呢？」隨即惹來哄堂大笑，然後台上台下齊齊唱《好想約你》，現場彌漫着愉快歡樂的氣氛。



到嘉賓環節，炎明熹邀請了同樣叫Gigi的梁詠琪擔任頭場嘉賓，大小Gigi同台亮相，觀眾反應相當熱烈，報以如雷掌聲，兩人合唱炎明熹也曾翻唱的經典歌《我鍾意》，全場觀眾更一起大合唱。

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之後兩人在台上擁抱後互相交談，梁詠琪說：「大家畀啲掌聲小Gigi，好開心嚟咗Gigi演唱會，你今年幾多歲？」炎明熹笑住答道：「18歲。」

梁詠琪聽後即回應：「真係好羨慕你，18歲就踏上舞台開自己嘅演唱會。頭先我喺後台戴住個耳機聽你唱歌，我想話好好聽，我好享受，我真係覺得你好值得我哋支持。」

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她大讚炎明熹無論唱歌還是講說話的表情很可愛：「我以為好多Fans係好小朋友，原來好多係爸爸媽媽級，我知點解啦，因為我哋好想生個好似你咁叻嘅女！」

因為知道梁詠琪喜歡做陶瓷，炎明熹於是送上繡了Gigi字樣的圍裙答謝她前來擔任嘉賓，還搞笑表示「我冇着過嘅」，梁詠琪聞言說：「你着過我都唔驅嘅。」然後，梁詠琪再送上《Today》給現場所有觀眾。



演唱會進入尾聲，炎明熹換上全白色土星環女神裝繼續獻唱，其中一首歌《如海》，是她將日文歌《灯火》重新填上中文歌詞，非常有心思，也為她首個個人演唱會頭場，劃上完美句號。

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