【香港小姐】馮盈盈晒男友視角相惹網民關注　FYY以5字親回感情狀況

▲ 馮盈盈有新戀情?

前港姐冠軍馮盈盈(FYY)返母校完成香港大學進修食品管理學碩士課程,她「解凍」獲安排拍攝重頭劇《逆天奇案2》,事業見光明,有樣有身材的她自然都被關注其感情狀況!

在2019年12月30,FYY發文表示她與鍾文浩(Martin)分手,她現時的感情狀況又如何呢?

馮盈盈晒「男友視角」相?

日前,FYY更新IG帖文,引用前美國總統夫人Eleanor Roosevelt的金句寫道:「Happiness is not a goal.

It’s a by-product of a life well lived.(快樂不是一個目標,而是踏實人生的副產品)」。

而重點是FYY與「掌機人」合力用手做出「心心」圖案,而FYY笑得一臉幸福,更令網民猜想她想公開戀情!

不過,FYY在帖文中續指:「沒有甚麼事能比我好姊妹們的攝影技術有所進步更讓我高興。」

▲ 馮盈盈有新戀情?(IG圖片)

FYY親回感情狀況

FYY分享「比心」靚相,網民以為她是公開戀情,有網民就寫道:「未睇captions 前想comment congratulations 」,獲FYY親自回應:「你諗多咗喇」。

FYY在帖文中感謝借出玉子、負責拍攝的兩位女性朋友,即是一眾關心FYY戀情的網民就要再靜心等待了!

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

與前度相見好同住難

FYY當年參選港姐時,已經公開與醫生男友Martin的戀情,當時二人愛得甜蜜,FYY不時放閃、分享與「寶寶」的幸福戀情。

二人更曾在何文田共築愛巢,更達談婚論婚階段,惜相見好同住難,最後於2019年底宣布4年情告終。

FYY與Martin分手後,曾傳出因搭上鄭衍峰而成分手導火線,而Martin則在2021年1月底榮升人夫。

