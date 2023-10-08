【香港小姐】馮盈盈晒男友視角相惹網民關注　FYY以5字親回感情狀況

▲ 馮盈盈有新戀情？

前港姐冠軍馮盈盈（FYY）返母校完成香港大學進修食品管理學碩士課程，她「解凍」獲安排拍攝重頭劇《逆天奇案2》，事業見光明，有樣有身材的她自然都被關注其感情狀況！

在2019年12月30，FYY發文表示她與鍾文浩（Martin）分手，她現時的感情狀況又如何呢？

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馮盈盈晒「男友視角」相？

日前，FYY更新IG帖文，引用前美國總統夫人Eleanor Roosevelt的金句寫道：「Happiness is not a goal.

It’s a by-product of a life well lived.（快樂不是一個目標，而是踏實人生的副產品）」。

而重點是FYY與「掌機人」合力用手做出「心心」圖案，而FYY笑得一臉幸福，更令網民猜想她想公開戀情！

不過，FYY在帖文中續指：「沒有甚麼事能比我好姊妹們的攝影技術有所進步更讓我高興。」

▲ 馮盈盈有新戀情？（IG圖片）

FYY親回感情狀況

FYY分享「比心」靚相，網民以為她是公開戀情，有網民就寫道：「未睇captions 前想comment congratulations 」，獲FYY親自回應：「你諗多咗喇」。

FYY在帖文中感謝借出玉子、負責拍攝的兩位女性朋友，即是一眾關心FYY戀情的網民就要再靜心等待了！

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與前度相見好同住難

FYY當年參選港姐時，已經公開與醫生男友Martin的戀情，當時二人愛得甜蜜，FYY不時放閃、分享與「寶寶」的幸福戀情。

二人更曾在何文田共築愛巢，更達談婚論婚階段，惜相見好同住難，最後於2019年底宣布4年情告終。

FYY與Martin分手後，曾傳出因搭上鄭衍峰而成分手導火線，而Martin則在2021年1月底榮升人夫。

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