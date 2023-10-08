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【打風返學】家長必讀風球下中小幼返學指引　解構打風及紅雨黑雨停課安排

教育 14:39 2023/10/08

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颱風小犬襲港，家長必讀風球下中小幼返學指引，了解教育局就打風及紅雨黑雨的停課安排。

隨著颱風小犬進一步靠近，本港風力逐漸增強，天文台今日（8日）下午12時40分改發8號東北烈風或暴風信號，晚上7時發出9號烈風或暴風風力增強信號。教育局已宣布今日所有學校停課，但港媽就愁爆，在網上呻不知明天是否需要返學。

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有港媽在「親子王國」討論區討論明天的返學安排，大部分家長都不想停課，最擔心是8號落波，但照舊停課，「最唔想咁」、「我都唔想停」、「聽朝就算落波，天氣不穩定，都可能停課」、「我估會3號或紅雨，俾幼稚園或特殊學校停」，有港媽也估計明天會落大雨，寧願讓孩子在家，「個風行得慢估明天返學横風横雨，不如為留家安全啲」。

根據教育局關於惡劣天氣下，幼稚園及日校安排的文件，TOPick整理了中小學和幼稚園學生在風暴下的返學指引：

1. 3號風球 

所有幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校停課。

如天文台發出3號熱帶氣旋警告信號時，學生已在上學途中，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校均應實施應急措施，確保校舍開放和安排人手照顧已返抵學校的學生，並於適當時候及安全情況下妥善地安排學生返家。

2. 8號或以上風球

所有學校均應停課。

3. 如8號、9號及10號風球改發3號風球

所有幼稚園 、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校繼續停課。

小學及中學方面，假如3號熱帶氣旋警告信號在5:30am前發出，上午校及全日制學校應恢復上課；如3號熱帶氣旋警告信號在10:30am前發出，下午校應恢復上課。

除非事前已公布所有學校須全日停課，否則其他學校應按上述安排恢復上課。

4. 3號風球改發為1號風球 / 取消所有風球信號

除非事前已公布所有學校須全日停課，否則學校應在當日的下午或翌日的上午恢復上課。

5. 當掛8號風球時中小學生正在上學

如天文台發出8號預警／8號熱帶氣旋警告信號時，學生已在上學途中，學校應實施應急措施，確保校舍開放和安排人手照顧已返抵學校的學生，並於適當時候及安全情況下妥善地安排學生返家。

如屬幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校的學生，校方則應在天文台發出3號熱帶氣旋警告信號時，實施以上應急措施。

6. 黃雨

除非另行通知，否則所有學校（包括幼稚園）均應照常上課。

7. 紅雨黑雨學童情況安排

- 5:30am至8am發出

上午校及全日制學校應全日停課，學校應實施應急措施，並安排人手照顧可能返抵學校的學生。

- 8am至10:30am發出

上午校及全日制學校應繼續上課，直至正常放學時間為止；並須在安全情況下，方可讓學生回家。

- 10:30am至1pm發出

下午校毋須上學；但上午校及全日制學校則繼續上課，直至正常放學時間；並須在安全情況下方可讓學生回家。

紅雨或黑雨生效時，未離家上學的學生應留在家中；上學途中的學生則宜觀察雨勢、道路、斜坡或交通情況，以決定是否繼續前往學校。至於已抵校的學生則應留在學校，校方會保持校舍開放，並安排應急措施照顧已返校的學生，直至情況安全方可回家，故家長毋須急於到校接送子女回家。

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責任編輯：林綺玲

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