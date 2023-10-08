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【杭州亞運】港隊以8金16銀29銅完成賽事　取53面獎牌破歷屆紀錄　

社會 14:53 2023/10/08

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（港協暨奧委會圖片）

杭州亞運今（8日）閉幕，香港本屆獲得獎牌數目打破歷屆紀錄，終取得8面金牌、16面銀牌及29面銅牌共53面獎牌，位居獎牌磅第12位。行政長官李家超讚揚港隊「拼搏及努力的精神」、「成績令人鼓舞」，故與全港市民都「對香港運動員所展現的風采感到無比自豪」，又稱政府會繼續支持香港運動員及香港體育發展。

李家超表示，香港今屆獲得獎牌數目及運動項目破歷屆紀錄，成績令人鼓舞，包括在賽艇、劍擊、游泳、欖球、高爾夫球、單車及橋牌項目奪得金牌，甚至男子足球代表隊亦歷史性殺入亞運四強，帶動全港球迷的激情，因此與香港市民都對香港運動員所展現的風采感到無比自豪。

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李家超又指，政府會繼續支持香港運動員及香港體育發展，預料本年度提供約11.8億元撥款，推展體育精英化工作，以致令體育事業向更專業化及產業化的方向發展；而政府亦會繼續聆聽體育界及市民意見，推出合適措施以加強社會的體育文化及水平。另外，政府與港協暨奧委會將於10月14日舉行返港歡迎儀式，屆時李家超將親自祝賀各位運動員。

至於文化體育及旅遊局局長楊潤雄亦在社交平台撰文，稱讚港隊運動員「由始至終全力以赴，展示體育精神，更取得亮麗成績」，並表示明日（9日）會到機場迎接代表團，向他們表達祝賀。

梁君彥：立法會將繼續與政府和社會各界攜手推廣普及運動

立法會主席梁君彥在社交平台指，港隊在19屆杭州亞運會的比賽項目已圓滿結束，帶同8金16銀29銅，共53面獎牌凱旋而回，勇奪的獎牌數目為歷來之冠，「港隊更在多個項目都取得突破，戰績彪炳，可喜可賀！」

梁君彥表示，立法會一直不遺餘力支持推廣體育運動，培育更多優秀運動員，我留意到行政長官早前提到，透過普及化、精英化、盛事化、專業化和產業化推動本港體育發展。他強調，立法會未來將繼續與政府和社會各界攜手推廣普及運動，期望日後有更多體壇新星迸發光芒。

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責任編輯：梁凱婷

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