【可持續發展】煤氣公司引入太陽能支援調壓站智能系統　料每年可節省6千度電

▲ 煤氣公司配氣操作部高級工程師趙蔚婷。（煤氣公司提供）

本港煤氣管網遍佈港九新界，煤氣公司於各區一百個調壓站引入物聯網，升級為「智能調壓站」，並引入太陽能供電系統，為智能系統提供可再生電力，目標明年將智能調壓站增加至二百個，預計屆時每年可節省超過6千度電，減少約3,100多公斤的碳排放，相等於種植約250棵樹木。

負責「智能調壓站」項目的煤氣公司配氣操作部高級工程師趙蔚婷指， 調壓站是燃氣輸送中不可或缺的設施，智能調壓站採用新型的窄帶物聯網 (NB-IoT)技術作為無線數據傳輸，具低功耗、低成本、可遠距離通訊的特點，毋需工作人員到現場檢查，並可廿四小時監察調壓站的運作情況。

至於太陽能供電系統，趙蔚婷指，安全性是最大的考量，他們挑選了較高效能的太陽能板，亦確保其可承受十號風球的風力，早前經歷了超強颱風蘇拉吹襲，也依然絲毫無損。她提到，安裝太陽能供電系統最大的難度時每個煤氣調壓站接收陽光的方向都不同，需要逐個調壓站視察，仔細量度太陽能板安裝於甚麼位置，調校甚麼角度才接收到最多的陽光。

此外，供電系統採用閥控凝膠鉛酸電池，比傳統鉛酸電池更穩定、更安全，適合長時間充電，而儲存的電量足夠支援各類監測設備一星期的運作。

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責任編輯：黃小冰