【颱風小犬】打風下貼膠紙防爆窗滲水　「港版伽利略」教邊款最有效+最佳貼法

▲ 打風下貼膠紙防爆窗滲水，「港版伽利略」教邊款最有效+最佳貼法。

颱風「小犬」來襲，天文台現正發出八號烈風或暴風信號。不少市民為防風吹爆窗導致滲水，會用膠紙貼窗，但究竟哪一種貼法是最好？用邊款膠紙最有效？

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TOPick整合香港理工大學前機械工程學系工程師、人稱「港版伽利略」的盧覺強教授、香港專業驗樓學會會長、資深驗樓師詹濟南（詹Sir）等專家建議，介紹坊間常見3種膠紙防爆窗貼法：

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另外，港大機械工程學系副教授廖俊豪曾表示，弄濕玻璃窗貼保鮮紙，或直接在窗上貼膠紙，都能減低玻璃碎片散落。最重要是貼得平均，才能發揮減少散開的碎裂玻璃。膠紙貼得愈多，散出的碎片愈少；但準備功夫亦變多。因此，教授強調，若爆玻璃無可避免，最緊要還是遠離危險的地方。

除了預防爆窗，若不想受窗邊滲水之苦，有裝修師傅教路，可以在窗邊四周貼上膠袋，打風都不怕入水。其原理是利用「攝在」窗框和窗之間的膠袋，阻止雨水因壓力而滲漏入屋。

3種膠紙哪種最有效？

市面上不同種類膠紙，究竟用哪一種貼窗最有效？盧覺強教授及「詹Sir」詹濟南皆建議，使用牛皮膠紙最好：

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其中，使用牛皮膠紙時可注意場合，若貼商店的落地大玻璃，牛皮膠紙可貼於向室外的一面，有助硬物細物吹襲時「擋一擋」；至於一般家居，則貼於向室內一面即可。建議用闊度1至2寸的牛皮膠紙。

同場加映：去膠紙漬秘訣

颱風過後移除膠紙，不想窗戶上殘留膠紙漬，詹濟南及盧覺強教路，可購買2種好物，輕鬆去漬：

1. 白電油

詹濟南推薦，可到五金店買白電油，約20元一支（500ml左右），再用沾了白電油的布抹窗就可以輕鬆去除膠紙漬。

注意，白電油屬易燃液體，市民應小心處理，可戴上手套抹窗。

2. WD-40

盧覺強建議，可利用潤滑去銹油「WD-40」，在窗上噴一噴，用布抹就能去掉膠紙漬。

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責任編輯：羅嘉欣