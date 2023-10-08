【羅密歐與祝英台】超強綠葉爆Seed演出　鄭子誠「完美奸人」歸位：我都嫌自己奸得過份

▲ 《羅密歐與祝英台》

由陳維冠（Joe）監製，陳茵媺、陳豪、周嘉洛、游嘉欣、江美儀、蔣祖曼、鄭子誠、吳子冲、鄺潔楹及徐榮等演出TVB劇《羅密歐與祝英台》，將接棒《你好，我的大夫》由10月16日起播出，。

以後現代架空世界為背景的《羅密歐與祝英台》，除4位主角祝英台（陳茵媺飾）、梁山伯（陳豪飾）、羅密歐（周嘉洛飾）及茱麗葉（游嘉欣飾）性格及造型別具用心，一眾鑽石級實力演員、綠葉演員及新生代演員，除造型同樣位位精彩，角色設定亦各有發揮，有人突破框框再獻新猷，有人回歸老本行使出看家本領。

江美儀散發貴氣

先說已升呢視后的江美儀，曾在《衝上雲霄II》、《誇世代》及《殺手》等與阿Joe合作的她，無論是《衝上II》的激吻場口、或是《殺手》的嬌俏鳳姐造型，至今仍為人津津樂道。

今次美儀再與阿Joe碰頭，造型一樣唔馬虎，飾演羅素（潘志文飾）妻子杜拉的她，每次出場均散發超凡貴氣；表面溫文又親切的她，背後暗藏復仇大計，為達目的更連最親的人亦不惜利用。

鄭子誠復「奸」

而憑《真情》李子浩一角展開「完美奸人」旅程的鄭子誠，原本經阿Joe用心打造後，已成功轉型玩喜劇，不過在《羅密歐與祝英台》中，子誠將「重操故業」演回奸角，飾演英台二叔祝仁義的他，表面上處處為祝家著想，實質背著英台等人進行驚天大陰謀。

談到是次角色，子誠坦言好玩又有發揮：「奸嘅程度令我諗番起初初入行嗰時，每套劇都奸到一面倒嘅，好耐都未試過呢種感覺，如果抽離嚟睇劇入面個角色，我都會幾憎自己。」更笑言曾因過份投入、遭阿Joe取笑：「有時我會不自覺地激動咗，阿Joe都有叫我有啲位唔使做到咁盡。」

問到為何久休復「奸」，子誠笑指是因欠了監製：「因為曾幾何時佢拯救我脫離奸人嘅火海，佢憑《四個女仔三個BAR》成功令我跳離奸人行列做番好人，所以我好多謝佢、多謝佢喺角色上面畀我做好人嘅機會。所以咁多年之後佢叫我做番老本行，我當然義不容辭咁答應。」

楊證樺造型搶眼

另一亮點則落在實力綠葉演員楊證樺（Man）身上，之前憑《痞子殿下》中自薦做「不露相」猩猩王贏盡熱話的他，今次再玩「驚喜」小丑上身，更會首度挑戰飾演身手了得的瘋狂槍手哥德。

自言打戲冇難度的阿Man，透露為了劇中高難度開槍及轉槍動作，付出不少時間力求完美：「平時拍槍戲掹出嚟就射得，但今次轉完槍仲要打、之後再轉槍同開槍，呢樣比較難啲。」

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他續指：「其實做完動作後轉槍再射槍指向某一個位，兼且要就埋鏡頭係好難，拍攝時都拍咗好多次，要各樣嘢好準先好睇，之後都接受咗好耐訓練。監製、導演同武術指導要求好高，每次要做到好完美先收貨。」

談到角色搶眼造型，阿Man透露是幕後多番努力調教後的成果，並謂為了更投入劇中角色，大部分時間均是自己親手上妝，並有拍片記錄留念，楊證樺笑言：「我有時直頭喺屋企化埋出去，去到Location即刻拍得。」

除以上3位實力演員，一眾新生代及綠葉演員亦甚有驚喜，憑《新四十二章》兇悍天姐一角贏盡好評的李漫芬，這次在阿Joe打造下化身鳳姐頭目Rose，與Daisy（史穎喬飾）、小梅（朱斐斐飾）、Iris（吳綺珊飾）及杜鵑（蘇麗明飾）組成造型每次都極盡誇張搶眼的「一樓一五閨密」，老是常出現的她們常穿插於梁山伯及羅密歐之間，是劇中重要「氣氛擔當」。

同樣，單憑造型已贏盡話題的還有李君妍，飾演大耳窿泥鯭的她，每次出現均性感又亮麗。