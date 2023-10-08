【施政報告2023】赴科大與外地生吃早餐　李家超：研究利用「一國兩制」優勢吸人才

▲ 李家超上周四赴科大，與來自不同國家學生，在宿舍吃早餐。(李家超fb圖片)

新一份《施政報告》月底發表，特首李家超上周四赴科技大學，與不同國家的學生吃早餐交流。他提到，不少學生畢業後繼續留港發展，會研究如何在香港良好的教育基礎上，充分利用「一國兩制」下的獨特地位，國際化和多元化優勢，全方位吸引世界各地的優秀人才。

李家超今日在社交平台指，上周四到訪香港科技大學期間，與來自不同國家的交流生和研究生聊天，一起在宿舍吃早餐，了解其在港生活和對香港的看法。

他稱，當中有不少人更計劃畢業後繼續留港發展，其中一名來自韓國的學生朴廷鎮，在十年前由韓國來港，以國際生身份就讀本科學位，發現香港充滿機遇，決定繼續留港進修，目前已成為香港永久性居民，以本科生身份修讀博士學位，並在此期間成立初創公司，學業事業雙軌發展，未來打算進駐科學園。

他引述朴廷鎮表示，香港的大學環境非常支持學生在學習之餘，亦嘗試不同的新事物，會為學生提供全面適切的支援。例如在創業方面，大學除了在硬件上提供設備齊全的會議室、儲物櫃、郵箱等設施供同學們使用之外，亦提供一對一諮詢櫃台向學生提供指導，鼓勵學生交流協作，更為學生提供財政支援。

經過今次科大之行，李家超指，更堅信香港良好的教育基建、享譽國際的大學，以及優秀的科研人才，都是建設香港作為國際專上教育樞紐的優越條件，吸引匯聚海外精英人才。他強調：

會仔細研究香港如何在此穩紥的基礎上，充分利用一國兩制下的獨特地位，國際化和多元化優勢，全方位吸引世界各地的優秀人才，助國家建成教育及人才強國。

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責任編輯：區綽彥