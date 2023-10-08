【颱風小犬】小犬升級八號風球撞岑智明生日　自嘲吸風台長：一定關我事

▲ 天文台前台長岑智明。（資料圖片）

天文台表示，隨著小犬進一步靠近，本港風力會逐漸增強，天文台今日（8日）下午12時40分改發八號東北烈風或暴風信號。與小犬相關的強雨帶會在今日稍後至明日（9日）影響本港。

天文台前台長岑智明因其於任內曾應對強颱風韋森特、超強颱風天鴿及山竹，故有「吸風台長」的別名。今日適逢是岑智明生日，他亦在社交平台發文自嘲「吸風台長重出江湖」，表示「今日8號、又係我生日、一定關我事」。

炮台山風暴情況：

香港氣象學會發言人梁榮武亦在帖文下留言與岑智明「較勁」，指他在10年前，於11月8日生日當天於菲律賓追風，感受到世紀颱風「海燕」的威力，更獲岑智明回覆「經典」。

不少網民亦紛紛到帖文下留言祝岑智明生日快樂，有網民更表示：「你幾有飛屎，隻小狗仔都要同你祝生日快樂唄！旺旺旺！」而岑智明亦以「旺旺旺」回覆。

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記者：黃穎津