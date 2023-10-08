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【娛圈喜事】招浩明宣布光棍節與女友拉埋天窗　甜蜜放閃：餘生向妳指教

娛樂 16:08 2023/10/08

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恭喜晒！

恭喜恭喜！藝人招浩明在今天（10月8日）在社交平台上載與女友Sophia的婚紗相，公布喜訊！

他寫道：「11月11日💌不再光棍🪄準備埋單🧾#光棍結#餘生向妳指教#不再光棍#喜歡我的姓氏嗎」。 

【寵愛Pet Pet】招浩明揭冬甩演出庭戲難度　靚女未婚妻出鏡幫忙拍攝

招浩明未婚妻：請多多指教

Sophia也有在IG上載唯美婚紗相，寫道：「願每年花開正茂時，我們都像今天一樣，一起感受著人生路上的溫暖與陽光。始於初見，止於终老，往後願生，請多多指教。」

她又在IG限時動態透露自己在家中準備喜帖。

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重返相識地拍婚照

招浩明早前與Sophia重返相識地尼泊爾拍攝婚照，十分浪漫！ 

Sophia曾在IG分享道：「今次去尼泊爾最大的目的，就是為了感謝這個地方和8年前的我，沒有當初的勇氣，成就不了今天的我。希望用婚紗、相機、登山、雙腳來見證這一切，而我很感恩，我(和我們)做到了。」

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招浩明感謝未婚妻

招浩明所養的金毛尋回犬Romeo於劇集《寵愛Pet Pet》演冬甩，他表示要兼顧劇中角色及照顧Romeo確實有難度，並感謝未婚妻Sophia無私協助：「Sophia嗰段時間盡量提早起身，完成晒手頭上工作就帶Romeo返電視城，其實Sophia本身都有份正職，要兩邊兼顧唔容易，所以我好多謝佢。」

他也在IG發文稱：「頒個最佳女強人獎俾妳」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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