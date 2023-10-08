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【財政赤字】陳茂波料今年財赤高於預期　會務實檢視辣招

政治 16:03 2023/10/08

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財政司司長陳茂波。（資料圖片）

本港樓市氣氛疲弱，有聲音要求減辣和減印花稅，財政司司長陳茂波表示，目前樓市水平與去年年底相若，過去數月樓市交投量較去年平均為高，樓市和股市有周期，上落受多種因素影響，政府會參考市場及政策制訂時的環境，務實考慮處理。

談及年度賣地表現，陳茂波今日出席電台節目時表示，今個財政年度首兩個季度，政府只售出兩幅官地，連補地價項目，估計暫時只有約156億元賣地收入，遠未及今年度目標的850億元。他又認為政府赤字，可能會比《財政預算案》預計更大，但強調本港中長期財政和經濟穩健，政府會量入為出，審慎理財。隨著差餉收稅制度改變，2026至27年起每年向大企業收稅可增150億元。  

陳茂波：訪港旅客已恢復7至8成

陳茂波指，今年自通關以來，本港市面暢旺，訪港旅客恢復至疫情前7至8成，但他指，本港是細小經濟體，經濟表現會受外圍因素影響，包括受地緣政治影響，亦預計高息環境或會維持及等。他提到早前出訪歐洲與當地工商界代表會面，他指過去在疫情期間，不少國家和香港往來受到影響，同時西方媒體對香港的報道有偏頗，認為親身接觸當地人士有一定作用。 

他又提到，未來要多舉辦大型活動，本月底將舉辦金融科技周，會有數千人到訪，而在下月初將舉辦國際金融領袖投資峰會，活動規模會較去年大，預計超過300人，稍後亦會舉辦中東未來投資倡議。

投資推廣署今年首9個月  共協300間企業落戶

引進重點企業辦公室早前舉辦「重點企業夥伴啟動禮」，與首批共20家企業簽訂共同意向。陳茂波今日在網誌形容，啟動禮標誌著政府在創科發展路上進入新階段，透過度身訂造的「組合拳」，包括專組專班聚焦的服務、便利和具彈性的政策，配合資金等誘因，讓科技產業的群聚發展加速向前。

他表示，引進辦過去大半年，接觸過約200間企業，不少正處於積極洽談的階段，部分的商討已達較後階段，相信不久將會有更多企業落實在港落戶或拓展業務的計劃。

他又提到，政府一直馬不停蹄招商引資。投資推廣署於今年首9個月，已合共協助300間企業落戶香港，當中逾76間來自歐洲，比去年同期增加7%。投資推廣署會繼續積極在海外市場加強宣傳推廣，鼓勵他們來港開拓業務。

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責任編輯：趙居逸

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