【颱風小犬】打風唔怕一家人無啖好食　12大連鎖餐廳8號風球下照常營業

▲ 8號風球下有12大連鎖餐廳8號風球下照常營業，一家人都有啖好食。

颱風小犬逐漸靠近，本港風力會增強，天文台今日（8日）下午12時40分改發8號烈風或暴風信號，晚上7時發出9號烈風或暴風風力增強信號。在惡劣天氣下，不少家庭仍需要出街買飯，究竟還有甚麼餐廳開門？TOPick整理了以下12間「打風餐廳」的營業安排。

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麥當勞

全線250多間麥當勞大多都照常營業，惟個別分店暫停營業，包括山頂廣場II、海洋公園、跑馬地馬場、尖沙咀九龍公園、海港城、黃金海岸、沙田馬場、葵涌亞洲貨櫃大廈及愉景灣。而麥麥送外賣服務就會在8號風球下暫停服務，並於8號風球訊號除下兩小時後恢復。

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KFC

KFC分店堂食、外賣自取和「快脆拎」都會繼續提供服務（小西灣藍灣廣場、中環有餘貿易中心、上環信德中心、九龍灣國際展貿中心及赤柱廣場分店除外）。而外賣服務「快脆送」全線暫停，直至8號風球落波。

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吉野家

8號風球期間，大部分吉野家分店將會照常營業，惟灣仔新鴻基中心分店暫停營業。

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PizzaHut

Pizza Hut外送速遞服務已提早至下午12:10暫停，但全線Pizza Hut分店仍提供堂食/外賣自取服務。外賣自取更有指定必勝批買一送一優惠。如果於懸掛9號及10號颱風信號下，則會暫停營業，分店或會視乎情況而調整營業時間，詳情以官方公布為準或可致電分店查詢。

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譚仔雲南米線

譚仔雲南米線大部分分店會照常營業，其facebook專頁有公布照常營業的分店，而部分分店將會休息，前往餐廳前最好先致電確認是否營業。

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譚仔三哥米線

譚仔三哥米線大部分分店會照常營業，但部份分店會休息，改發3號風球後2小時內將恢復營業。而今日全線分店暫停供應三哥Me More下午茶和今晚添飯優惠，詳情參閱其facebook帖文。

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壽司郎

壽司郎暫未公布今次打風安排，但以往壽司郎打風期間都有營業，今年7月8號風球時壽司郎在facebook專頁公布，部分服務或食材供應可能會受阻，各分店盡力提供有限度營業，若食材供應影響到店舖正常營業，部分分店有可能會提早閉店，最新營業情況可參閱壽司郎APP。

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大家樂

8號風球下大部分分店照常營業，但由於惡劣天氣影響，分店營業時間或會視乎風勢有所更改，大部分分店營業至晚上8時。

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大快活

8號風球下大部分分店照常營業，但由於惡劣天氣影響，為確保顧客及一眾同事安全，有21間分店暫停營業。惟9號颱風信號及10號颱風信號生效時，只有部份分店會維持營運，詳情以官方公布為準或可致電分店查詢。

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美心MX

美心MX及美心Food²在8號風球期間，全線分店照常營業，惟部分分店營業時間會有調整，Deli-O信德店及美心MX大會堂店營業至晚上6時，富衞店及中總店則營業至晚上8時。網上落單可享9折優惠。

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茶木

茶木多間分店亦在8號風球下照常營業，只有3間分店包括ISQUARE、企業廣場MegaBox及荃灣千色匯暫停營業。

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太興

根據以往打風情況，太興在8號及9號風球下，大部分分店都會照常營業，可吃燒味飯、小炒及住家小菜。10號風球生效後，全線門市將暫停營業及外賣自取服務，詳情以官方公布為準或可致電分店查詢。

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責任編輯：林綺玲