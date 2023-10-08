【新冠病毒】許樹昌料本月起至年底現高峰期　稱政府本周討論引新一代疫苗

▲ 中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今早於電視節目表示，預料本月至年底會再出現一波新冠病毒高峰期。（資料圖片）

新冠感染個案近期回升，中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今早於電視節目表示，預料本月至年底會再出現一波新冠病毒高峰期，並透露衛生防護中心本周會就引入新一代新冠疫苗作討論。

許樹昌今早於電視節目表示，目前醫管局核酸檢測陽性比例為15%，每日約100至120個確診個案須入院，加上上次新冠病毒高峰期為4至6月，疫苗抗體在半年後開始減弱，因此預料本月至年底或會出現另一波感染高峰期，並繼續以XBB為主流病毒株。

另外，目前本港接種的新冠疫苗並非針對XBB，許樹昌解釋，3款新一代疫苗，2款包括莫德納及輝瑞，均用mRNA平台，餘下1款則用蛋白分子技術，主要以XBB.1.5病毒株作抗原，接種後對XBB分支病毒產生高抗體，亦能覆蓋現時流行的兩種病毒，包括BA.2.86及EG.5。作為衞生防護中心轄下一個科學委員會主席，他亦透露，將參考藥廠提供資料於本周開會討論，決定是否引入3款新一代針對XBB的新冠疫苗。

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責任編輯：梁凱婷