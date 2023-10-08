【颱風小犬】巡視緊急事故監察及支援中心　卓永興：決定強化風暴消息發布

▲ 署理政務司司長卓永興，聯同署理保安局局長卓孝業到緊急事故監察及支援中心巡視。(卓永興fb圖片)

颱風「小犬」逼近，署理政務司司長卓永興，今日聯同署理保安局局長卓孝業到緊急事故監察及支援中心巡視，聽取應對颱風來襲的部署和最新評估。他指，經總結上月經驗，決定強化風暴期間的消息發布，在12時40分懸掛8號風球後，天文台和渠務署隨即在1時，透過傳媒向市民發放颱風和水浸情況的視像報告。

卓永興在社交平台表示，天文台今日中午12時40分已改掛8號風球，保安局即時啓動緊急事故監察及支援中心。他指，市民對上月颱風與水浸帶來的影響猶有餘悸，政府自是嚴陣以待，及早作出全面的準備及超前進行防禦工作。他呼籲市民務必提高警覺，做好防禦措施，切勿追風逐浪，以及繼續留意政府發放的最新消息。

強化消息發布 12時40分掛8號風球 1時發放颱風和水浸情況視像報告

就訊息發放而言，卓永興指，政府經總結上月應對颱風和暴雨的經驗後，決定強化風暴期間的消息發布。故此，今天在12時40分懸掛8號風球後，香港天文台和渠務署隨即在1時透過傳媒向市民發放颱風和水浸情況的視像報告。天文台和渠務署並會在之後分別每隔一小時和兩小時，公布最新狀況。

卓永興對多個政府部門同事，和政府承辦商、公共交通工具營運商及其他相關機構人員堅守崗位，致以衷心的感謝和祟高的敬意。

因政務司司長陳國基日前赴浙江杭州，出席在10月8日舉行的第19屆亞洲運動會閉幕式，卓永興在陳國基離港期間，署理政務司司長職務。

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麥美娟赴黃大仙祠視察防洪板及沙包陣

民政及青年事務局局長麥美娟今日下午，聯同民青團隊，包括副局長梁宏正、民政總署署長張趙凱渝、副署長易志宏，先後去到位於深水埗南昌社區中心及銅鑼灣社區中心的臨時庇護中心視察，了解入住市民需要，及與在場關愛隊隊員傾談，了解關愛隊當值情況。

麥美娟一行，亦特別前往黃大仙祠視察防洪板及沙包陣等特別措施，以防再有洪水湧入。在新上任的黃大仙民政事務專員胡鉅華協調下，黃大仙民政處會聯同相關部門會密切留意風暴情況，立即作出應對安排。

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責任編輯：區綽彥