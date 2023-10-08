【香港小姐】何艷娟獲提早慶生閃爆登場　豪嘆富貴生日蛋糕不愁寂寞【多圖】

▲ 何艷娟將於本月20日將踏入32歲！

現年31歲的前港姐何艷娟（Katherine）於2018年宣布跟年長40年的富商吳志誠入紙結婚，消息震驚外界，可是「爺孫戀」婚姻只維持一年便告終。

在本月20日將踏入32歲的何艷娟，已獲預早慶生，心情大靚！

【失婚名媛】何艷娟不覺過著上流生活 承認想當媽媽著重另一半性格

何艷娟富貴慶生

32歲生日即將到來，何艷娟已開展她的慶祝活動，從她的近照所見，她戴著約值20萬元的美洲豹造型閃鑽頸鏈，十分搶眼！

而桌上的生日蛋糕也不屬「小兒科」，蛋糕面佈滿金箔、魚子醬，蛋糕按魚子醬份量而有不同定價，由3300至9800元不等！

另外，她也有晒出另外的生日蛋糕，未知金箔魚子醬蛋糕是否她的最愛呢？

而與她曾在《愛·回家之開心速遞》合作的「Terry」李偉健也留言祝她生日快樂，她回覆：「多謝啊哥🥰🫶🏻」。

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曾豪食6000元晚餐

雖然何艷娟回復單身，但生活依舊富泰。

日前她補祝有「天下第一關」之稱的鄭紹康（Francis）生日，豪請對方到米芝蓮一星日本餐廳享用omakase，晚餐時段人均消費2500元，加配酒水等估計埋單6000元，相當豪爽。

▲ 何艷娟請鄭紹康（Francis）到米芝蓮一星日本餐廳享用omakase。（IG圖片）

不覺過著上流生活

何艷娟在失婚後的生活依舊富泰，她就不覺自己是過著上流生活，認為幸福是視乎內心豐足與否。

她似乎也不是太講求物質，並自認對食物不太講究。

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公開擇偶條件

何艷娟過往曾與富商有一段婚姻，難免令人覺得她在選擇另一半時會「向錢看」，她指擇偶時著重對方性格善良，並需擁有共同喜好、話題。

31歲的她經歷過結婚、離婚，原來她也有一顆想當媽媽的心，但就直認已過了想結婚的年紀。

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