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【網絡熱話】冒險樂園掟彩虹永遠唔中？　市民嬲爆報警揭「銀大過綠色」

社會 17:29 2023/10/08

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事主擲中綠色部分的代幣。（Facebook 美國冒險樂園關注組）

到冒險樂園「掟彩虹」是不少港人的童年回憶。不過近日就有網民發現，個別冒險樂園分店的彩虹範圍竟然比代幣小，換言之，市民無論如何都會「砸界」而無緣獎品。事件引起大批網民熱議，事主更因此報警處理。

冒險樂園不少分店都設「掟彩虹」攤位，市民可兌換代幣投擲至彩虹池，只要擲中彩色範圍而未有觸碰到黑色邊界，便可獲得獎品。

不過近日就有市民發現，位於屯門華都商場的冒險樂園懷疑「銀大過綠色」，令他無論如何都會「砸界」。事主發文指，當日他已投擲約2,000個代幣，終於擲中綠色部分，惟經理到場檢查並以俯視角度拍照時，以肉眼看沒有「砸界」的代幣，竟然變成「三邊都係掂界」。

有市民發現，位於屯門華都商場的冒險樂園懷疑「銀大過綠色」。（Facebook 美國冒險樂園關注組）

事主見狀即要求經理解釋，惟經理卻只表示事主可向客戶服務索償。事主大為不忿，於是報警。警方到場後，以肉眼從俯視角度觀看，發現事主的代幣略有「砸界」，但從相機觀看，綠色範圍的闊度卻小於代幣的直徑。事主於是要求經理即場擺位，以相機拍下一個可中綠獎，而又未有觸碰到黑色邊界的情況。

不料，經理嘗試數分鐘後，都未能成功擺位，最後只拍得一個「上彎同下彎都掂界」的硬幣予事主，並表明這種情況下，樂園會視作中獎。該名經理又稱，亦有可能因其使用iPhone，有廣角而導致偏差。但當事主稱可以嘗試用他的Android手機拍照，卻遭到經理拒絕。

事主表示，如若經理上下均「砸界」的情況均可獲獎，為何他的硬幣只「砸界」一邊卻未能獲獎，質疑經理「中唔中完全睇你心情」，因為市民根本不可能砸中一個標準的綠色。事主稱，目前已就事件向海關及消委會投訴。

警方表示，昨日（7日）下午5時3分接獲一名21歲男子報案，指他在屯門華都商場冒險樂園「掟彩虹」時，認為自己可獲獎，但遭到職員否定。警員接報到場，經初步調查認為案件無犯罪成份，事主與職員均表示會聯絡相關機構處理事件，案件列作「糾紛」處理。

事件亦引起大批網民嘩然，有人表示：

呢單野詐騙成份仲嚴重過jpex

報警岩阿 唔搞大佢 佢地係唔會正視問題 無論係彩虹定公仔機d無力爪都係！

個銀大個界，報警岩呀，個個都話小事無所謂，但細數目都係錢，要比冒園知d客唔係傻

其實好多間都係咁，真係要搵相關部門搞搞佢，錢又識收仲不停加價，彩虹池不停改不停縮，獎又唔見佢識派。

銀大過綠色真係要報警，明呃wor

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記者：黃穎津

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