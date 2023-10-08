【中美交流基金會】11 月在港辦「香港中美論壇」　邀前美國駐華大使出席

▲ 中美交流基金會總裁周建成宣佈成立「中美交流基金會青年領袖獎學金」。(中美交流基金會供圖)

由前特首董建華創立並擔任主席的中美交流基金會，將於 11 月 9 至 10 日在香港舉辦「香港中美論壇」。獲邀出席論壇的嘉賓包括：前美國駐華大使博卡斯（Max Baucus）、前美國貿易代表白茜芙（Charlene Barshefsky）、聯合國大會前主席莫恩斯·呂克托夫特 （President Mogens Lykketoft）等。

10 月 2 日至 5 日，於北愛爾蘭貝爾法斯特舉行的世界青年峰會（One Young World），來自 190 多個國家和 250 多個組織的 2,000 多人出席，討論如何應對最重要的全球議題，包括約旦王后拉妮亞 （Queen Rania of Jordan）、前總統胡安·曼努埃爾·桑托斯（Juan Manuel Santos）、歌手鮑勃·格爾多夫（Sir Bob Geldof）、聯合利華執行長保羅·波曼（Paul Pohlman）和足球球星里奧費迪南（Rio Ferdinand）等。

基金會於世界青年峰會宣佈成立「青年領袖獎學金」

會上，中美交流基金會總裁、世界衛生組織親善大使周建成揭曉了「中美交流基金會青年領袖獎學金」，該獎學金旨在培養和促進致力於改善人類福祉的全球青年領袖。 該獎學金將在全球選拔八位 18 歲-30 歲的青年領袖，申請者不受國籍限制，但必須在氣候變化、扶貧、糧食安全、性別平等或全球衛生等問題上有持續正面的影響力。獎學金得主將獲得由世界青年峰會舉辦為期 12 個月的領袖課程。

該獎學金將於 2024 年初開始在全球接受申請，基金會隨後遴選出第一屆「中美交流基金會青年領袖獎學金」得主。

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責任編輯：區綽彥