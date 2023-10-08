【外遊警示】政府提升以色列的外遊警示級別至紅色　共接獲17名身在當地港人查詢

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政府今日（8日）鑑於以色列局勢的最新發展，提升以色列的外遊警示級別至紅色。政府指，計劃前赴以色列的市民應調整行程，如非必要，避免前赴，而身在當地的港人應留意局勢，提高警惕，注意安全，並避開示威或人群聚集的地方。由於局勢動盪，市民亦不應前赴加沙及其周邊地區，以及鄰近敘利亞及黎巴嫩邊界地區。



入境處截至下午六時共接獲17名身在當地的港人查詢，當中5人已安全離開當地，正乘搭航班回港，會繼續與其餘12人保持聯繫，就其行程及航班資訊提供適切意見和協助。此外，入境處得悉有一個30名港人的旅行團正身處以色列，當中有個別團員選擇提早回港，亦會繼續與該旅行團保持聯繫，按其意願提供可行協助。



在當地的港人如需協助，可致電入境事務處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：（852）1868；透過「入境處流動應用程式」以網路數據致電「1868」熱線；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線；或提交網上求助表格求助，或與中國駐以色列大館（領事保護與協助電話：（972）3-5459520）或中國駐巴勒斯坦國辦事處（領事保護與協助電話：（970）595776516）聯絡。



市民前往外地時，可使用入境處的「外遊提示登記服務」（www.gov.hk/roti）登記外遊行程及聯絡方法，讓入境處在有需要時可透過適當途徑，包括流動電話短訊，發放實用資料。

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責任編輯：黃小冰