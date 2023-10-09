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【恢復服務】港鐵：機場快綫將延長服務至凌晨3時　東鐵綫加開特別車接載羅湖/落馬洲乘客

社會 00:37 2023/10/09

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港鐵表示，會盡快恢復露天段有限度服務　包括機場快綫及輕鐵接載滯留乘客

天文台已改發八號烈風或暴風信號，港鐵在凌晨12時30分確認，機場快綫、觀塘綫、東涌綫、東鐵綫及南港島綫在確認安全後，已恢復有限度服務。機場快綫在恢服有限度班次後，將延長服務時間至凌晨3時，接載機場的乘客。

而地底路段會繼續維持有限度服務。輕鐵亦會恢復有限度服務。

各綫恢復服務詳情如下：
東涌綫： 12 分鐘一班
機場快綫：12分鐘一班 (延長服務至凌晨3時)
東鐵綫：金鐘站至火炭站：15分鐘一班 (火炭站至上水站 : 準備工作進行中)
觀塘綫：10分鐘一班
南港島綫：10分鐘一班

在確認東鐵綫露天路段安全後，東鐵綫亦會從金鐘站加開一班前往落馬洲站的特別班次，前往接載於落馬洲的乘客。有關列車服務安排將維持至今日收車。

港鐵指在惡劣天氣期間，車站同事一直盡量協助在車站逗留的乘客，並會在安全及可行情況下，安排列車接載在車站暫避的乘客。

受風暴影響，有220班航班取消或延誤，機場快綫暫停服務後，大批抵港旅客滯留機場，排隊等的士估計要等三小時或以上。機管局勸喻旅客盡量留在機場內，正與各交通營運商協調，爭取盡快恢復服務，疏導旅客。

責任編輯　李志強

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