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【颱風小犬】夜校今晚將恢復上課　一文看清風暴下各項設施及服務安排【不斷更新】

社會 14:44 2023/10/09

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熱門 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

小犬穩定地向西移動，繼續遠離珠江口並減弱。（曾耀輝攝）

小犬穩定地向西移動，繼續遠離珠江口並減弱。一號戒備信號及黃色暴雨警告信號現正生效。TOPick整理風暴下各項設施及服務的開放安排，不斷更新。

夜校恢復上課

所有日校今日繼續停課，而夜校今晚將恢復上課。

迪士尼中午12時開放有限度運作

當天文台改發三號強風信號後，香港迪士尼樂園將於約中午12時開放，作有限度運作。戶外遊樂設施於三號強風信號下會按相關法例暫停運作。

醫院管理局恢復服務安排

醫院管理局宣布，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務，會於八號熱帶氣旋警告信號取消後的兩小時內陸續恢復服務。

早前已在普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務預約覆診日期的慢性疾病或專科門診病人，如因颱風影響而未能應診，請依照覆診紙上的指示處理預約安排。至於經電話預約系統或手機應用程式「HA Go」預約普通科門診的病人，請於八號熱帶氣旋警告信號取消一小時後，重新預約診症。

入境事務處將恢復服務

入境事務處宣布，入境事務處總部各辦事處將於八號熱帶氣旋警告信號取消後2小時內恢復服務。入境事務處各分區辦事處、人事登記處和生死及婚姻登記處亦於下午2時恢復服務。

童學園
【童學園】高考4A尖子化身熱血老師　薪火相傳帶領學生跳出書本做義工

香港濕地公園暫停開放

由於八號熱帶氣旋警告信號現正生效，香港濕地公園現已暫停開放。公園會在警告信號除下後兩個小時重新開放。已經預繳今天門票的人士或團體，可於公園恢復服務後聯絡公園票務處安排退款或更改參觀日期。

劍橋國際GCE / IGCSE考試取消　RAD考試改期

由於天氣惡劣，今日上午舉行的劍橋國際GCE / IGCSE考試將會取消，而上午和下午舉行的英國皇家舞蹈學院（RAD）考試將會改期。有關安排將於日內公布。
 
至於下午舉行的劍橋國際GCE / IGCSE考試，請留意稍後發出的公布。

所有日校停課一天

所有日校（上午校、下午校及全日制學校），包括中學、小學、特殊學校、幼稚園和幼稚園暨幼兒中心，明日將會停課一天。

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記者：TOPick 港聞組

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