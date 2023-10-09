【MIRROR成員】呂爵安後援會解散 　Admin Team被爆鬧粉絲做「白卡」

MIRROR成員王智德(Alton)的後援會早前宣布解散，日前傳來呂爵安(Edan)的後援會亦出事要解散重組。

據知有自稱是Edan後援會的總務部Leader聲稱不值一班Admin惡行，將多名Admin的對話截圖放上Edan的TG Group公諸於世。

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Admin被爆料

截圖中見到有Admin將部份「爵屎」形容為「白卡」，更將被視為「白卡」的「爵屎」列入黑名單，令他們沒有機會抽到演唱會門票或EFC的任何福利，引起大批「爵屎」大感不滿。

而且，該名Leader更指有人以權謀私，可以「自肥」拍攝Edan的MV，由於Edan公開多謝Admin幫手，無意間令「自肥」事件曝光，結果Edan慘被形容為「豬隊友」，連Edan也不尊重，故被要求現任Admin下台。

▲ Admin的對話截圖被公開。

要求Admin解散

另外，有「爵屎」質疑Admin非真心愛錫Edan，竟有Admin答「真係不是太愛」，相關截圖亦被公開後，在TG Group的「爵屎」相當不滿。

之後，Admin在TG Group則一直「潛水」未有回應事件，一班爵屎隨即要求「#Adminleaders立刻解散，#Adminleaders立即向呂爵安及爵屎道歉，#爵屎唔係白卡」等，據知有多位Admin已經退出TG Group。

其實Edan的後援會也不是第一次出現問題，過去有「爵屎」出帖文要求Makerville換Admin，而Edan亦曾多次就後援會的問題作回應。

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後援會表示解散

事件引起關注，後援會即發出告示，表示「現屆團隊將於完成交接後解散，所有會員的會籍將會保留及延期並過渡至下一任團隊。」又指歡迎有意接任的人自行組隊，並於本月23日晚上或之前到指定網址提交資料，並於27日由會員投票，選出新一屆EFC管理團隊。

同時他們亦會暫停現正出售的周邊產品，包括年曆、利事封、Hoodie、cap帽，之前的訂單亦會退款。

公告又稱「EDAN LUI FAN CLUB LIMITED」進行年度審計，在完成處理交接事項後解散，銀行戶口亦會取消，餘下款項會以呂爵安的名義捐出。最後還向Edan致歉，並感謝Edan一直以來的照顧。

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