【颱風小犬】將軍澳清水灣半島山泥傾瀉　一文看清各區突發意外【不斷更新】

▲ 小犬穩定地向西移動，繼續遠離珠江口並減弱。（曾耀輝攝）

小犬穩定地向西移動，繼續遠離珠江口並減弱。一號戒備信號及黃色暴雨警告信號現正生效。TOPick整理風暴下各區突發意外，不斷更新。

將軍澳山坡山泥傾瀉

網傳將軍澳清水灣半島附近山坡發生山泥傾瀉，露出大片黃泥。更有網民指未能通行該處，不但有大樹阻路，更有拳頭大的石頭跌落。

▲ 網傳將軍澳清水灣半島附近山坡發生山泥傾瀉。（Facebook 將軍澳主場）

柴灣地庫停車場又水浸

今晨黑色暴雨期間，柴灣環翠邨地庫停車場再次出現水浸。居於上址20年的謝小姐指，她的座駕於上次水浸已經報銷，希望停車場管理維修可以做好去水設施。謝小姐今朝聽聞水浸，幫親友到停車場察看，幸好水深只到腳眼，而停車場以水泵將積水泵走，水浸情況未算嚴重。

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黃大仙南館地鐵站出入口恢復開放

今晨黃大仙南館地鐵站部分出入口暫時封閉，至11時後出入口逐漸恢復開放。商場內沒有水浸。

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北角餐廳遭爆竊

今晨（9日）8時13分，北角電氣道233號城市中心地下太元樓，於颱風襲港期間被爆竊。

今早8時警方接報，北角電氣道233號城市花園地下太元樓，職員指位於櫃檯收銀機被人搬走。警員到場翻查閉路電視，發現賊人試圖撬開收銀機不果，繼而將整部收銀機搬走，案件列作爆竊案處理暫時未有人被捕。

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各區錄塌樹、山泥傾瀉及水浸報告 28人受傷

截至今日上午8時40分，消防處及政府1823電話中心分別收到13宗及10宗塌樹報告，土木工程拓展署收到1宗山泥傾瀉報告。另外，渠務署確認4宗水浸個案。

醫院管理局表示，截至今日上午8時，共28名市民，分別為15男13女，在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。

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記者：TOPick 港聞組